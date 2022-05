Gedenken an das Kriegsende in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das „Ravensburger Aktionsbündnis 8. Mai“ veranstaltete zum 77. Jahrestag des Kriegsendes vor dem ehemaligen Gefängnis, dem sogenannten „Roten Haus“, eine würdevolle Gedenkveranstaltung. Die Redner und Rednerinnen legten das Augenmerk auf verschiedene Aspekte der Verfolgung von Ravensburgern und der Notwendigkeit einer gemeinsamen, institutionalisierten Erinnerungskultur.

Die Veranstaltung war generationsübergreifend. So sprach zum einen der 95-jährige Zeitzeuge und Vorstandmitglied der VVN Alois Thoma über seine damaligen Erfahrungen, und zum anderen der derzeit im Abitur stehende Jonathan Oremek über die Kennzeichnung des „rosa Winkel“ und die über 1945 hinausgehende Verfolgung homosexueller oder lesbischer Menschen. Auch Philipp Reinhard berichtete davon, dass für die verfolgten Sinti die Diskriminierung nach 1945 kein Ende hatte. Des Weiteren sprach Frank Kappenberger für den DGB, Rudolf Bindig für verfolgte Sozialdemokraten, Christopf Freund über seinen jüdischen Großvater und Andreas Knitz, der mit Horst Hoheisel die „grauen Busse“ als Gedenkprojekt für die Weißenauer Euthanasie-Opfer realisiert hatte. Sein klarer Appell, im Gedenken und darüber hinaus zusammenzustehen und die Welt als Dorf zu begreifen, um gemeinsam kommende Krisen zu bewältigen, ging tief.

Michaela Matschinski mahnte, gegen das Vergessen alles zu tun, um eine aktive Erinnerungskultur zu leben und weiterzuentwickeln. Sie knüpfte an die Worte der kürzlich verstorbenen Ausschwitz-Überlebenden Esther Bejarano an: „Ihr tragt überhaupt keine Schuld daran, was damals geschah. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst wissen, was damals geschah, damit so etwas nie wieder passieren kann.“

Einigkeit bestand bei allen Rednern über die Forderung, den 8. Mai – wie in vielen anderen europäischen Ländern auch – zum Feiertag zu machen, denn „es wäre ein symbolischer Perspektivenwechsel: von der Sicht der ,Volksgemeinschaft‘ hin zur Sicht der Befreiten, Verfolgten, und des Widerstands.“

In diesem Sinne wurde auch gefordert für die noch nicht offiziell erwähnten politisch verfolgen Widerständler und Widerständlerinnen in Ravensburg am ehemaligen „Roten Haus“ ein Mahnmal zu setzen. Die Veranstaltung wurde künstlerisch untermalt von Klaus Balogh (Musik) und Wolfram Frommlet (Gedichte).