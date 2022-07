Die Verglasung einer Eingangstüre des Grundbuchamtes in der Gartenstraße wurde am vergangenen Freitagnachmittag beschädigt. Der Täter schlug laut Polizeibericht vermutlich mit einem Gegenstand auf das Glas ein, sodass an der Scheibe ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 um sachdienliche Hinweise.