Gebäude der DHBW beschädigt

Eine beschmierte Hausfassade, ein verunstalteter Briefkasten und ein heruntergerissenes Lischt sind die Bilanz der Beschädigungen, die Unbekannte am vergangenen Wochenende an einem Gebäude der DHBW zu verantworten haben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch geprüft. Das ermittelnde Polizeirevier Ravensburg schließt nicht aus, dass die Taten im Zusammenhang mit den Feiernden am Philosophenweg stehen. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0751 / 803-3333 melden.