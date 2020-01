Gathofs Jahr beginnt mit Punkten für die Weltrangliste

Was machen, wenn man auch im Januar Lust auf Biken hat, ein Abenteuer sucht und sich nicht vor Kälte scheut? Für Mountainbiker Daniel Gathof bot sich hier das Snowbike-Festival im Schweizer Nobel-Skiort Gstaad an. Ein UCI-Etappenrennen über drei Tage rein auf Skipisten, Winterwanderwegen oder Loipen.

Schon zum vierten Mal nahm der Bikeprofi des KJC Ravensburg teil. Er nutzt das Rennen stets auch als Formtest sowie Abwechslung zum eher tristen Wintertraining. Drei Etappen galt es zu meistern, und Temperaturen bis zu minus 10 Grad, Geschwindigkeiten mit über 80 Stundenkilometern auf den brettharten Pisten oder salziger Schneematsch wurden dabei zur Bewährungsprobe für die Teilnehmer. Das Erlebnis mit Fahren auf Schnee in grandioser Landschaft überwog dennoch am Ende klar.

Los ging es mit einem smarten Auftakt und knapp 20 Kilometer über den Hausberg Egli, ein erster Kontakt mit der Piste sorgte für breites Grinsen. Für Gathof lief es hier sehr ordentlich und der Formtest stimmte, was einen zweiten Rang hinter dem schweizer World-Cup-Profi Joris Ryf als Ergebnis brachte. Tag zwei war mit 60 Kilometern fast ausschließlich auf Schnee die größte Challenge und dort wurden auch UCI-Weltranglistenpunkte vergeben. Da über Nacht zehn Zentimeter Neuschnee fielen, sich der Tag aber mit blauem Himmel sowie Sonne satt präsentierte, sollte es einen schönen Renntag geben. Mit Bedacht gestartet, arbeitete sich Gathof im Verlauf der Etappe immer weiter nach vorne und finishte die Königsetappe am Ende dann als Vierter.

1000 Abfahrtsmeter zum schönen Schluss

Das Highlight hoben sich die Veranstalter aus der Schweiz und Südafrika aber ganz klar für den Schlusstag auf. Per Eisenbahn ging es von Gstaad nach Zweisimmen und dann mit dem Rad in die Gondel auf den Berg Rinderhorn. Dort lagen 1000 Abfahrtsmeter auf gerade einmal acht Kilometern frisch präparierter Skipiste vor einem, bevor es auf Loipen 25 Kilometer zurück ins Ziel ging. Auch hier hielt sich Gathof gut im Rennen und so langte es am Ende des Snowbike-Festivals für den Vogter Mountainbiker zu Rang drei in der Gesamtwertung.