Gathof fährt zweimal aufs Podest

Der Vogter Mountainbikeprofi Daniel Gathof hat erfolgreiche Rennen hinter sich. Im Schwarzwald landete Gathof auf Rang drei, bei der Illmensee Bikechallenge ließ er dann alle Konkurrenten hinter sich.

Stolze 120 Kilometer galt es im Schwarzwald zusammen mit mehr als 2500 Radsportlern zu bezwingen. Die ersten Meter der langen Distanz waren noch ruhig, dann versuchte Gathof mit einer aktiven Fahrweise und einigen Tempoverschärfungen die Spitze zu verkleinern. Nach 20 Kilometern waren fünf Fahrer an der Spitze – das blieb für längere Zeit auch so. Wieder forcierte der Vogter Bikeprofi das Tempo, vor allem in den Abfahrten. Nur ein Kontrahent konnte zunächst das Tempo von Gathof mitgehen. Die beiden bauten den Vorsprung stetig aus. Zusammen ging es auch in den längsten Hauptanstieg nach zwei Dritteln der Strecke.

Oben angekommen hatte allerdings der Vorjahressieger Christian Kreuchler den Anschluss tatsächlich wieder hergestellt. Fahrtechnisch war es nun nicht mehr so anspruchsvoll und Kreuchler nutzte seine Stärke am Berg. 20 Kilometer vor Ende konnte Gathof das Tempo nicht mehr mitgehen und musste an einem steilen Anstieg einige Meter abreißen lassen. Nach hinten war der Vorsprung aber schon groß und in einer Fahrzeit von 4:37 Stunden ging es auf dem dritten Rang über den Zielstrich in Furtwangen.

Bei der Illmensee Bikechallenge, einem Rennen über 45 Kilometer, bestätigte Gathof seine gute Form. Die kurze Distanz zählt eigentlich nicht zu den Stärken des Vogters. Zum anderen standen einige schnelle Mountainbiker aus Kempten und Albstadt am Start. Somit wurde es ein sehr schneller Wettkampf und es kristallisierte sich nach kurzer Zeit eine vierköpfige Spitzengruppe heraus. Knapp fünf Kilometer vor dem Ziel eröffnete Gathof das Finale mit einer Attacke am steilsten Stück – und die Lücke ging tatsächlich auf. Kurz darauf feierte Gathof seinen Sieg.