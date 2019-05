Gathof erkämpft sich Weltranglistenpunkte

Beim UCI-Etappenrennen BeMC in Belgien hat es der Mountainbiker Daniel Gathof vom KJC Ravensburg in die Punkte geschafft. Gathof beendete den Wettkampf auf Rang 14. Geprägt wurden alle vier Etappen von Regen, dem typischen Profil der Ardennen – viele kurze steile Anstiege – und vielem Matsch. Dazu stand eine starke Konkurrenz aus aller Welt am Start in La Roche.

Gathof begann verhalten, im 18 Kilometer langen Prolog reichte es nur zu Platz 20 – komplett nass und mit Schlamm übersät war dies aber schon der Ausblick auf die kommenden Tage. Die erste richtige Etappe mit 82 Kilometern und knapp 3000 Höhenmetern war schon eine andere Prüfung. Immerhin blieb es hier von oben trocken. Lange in den Top Zehn, musste der KJC-Radprofi am Ende noch etwas Tempo rausnehmen und belegte mit Rang 14 ein gutes Ergebnis. Die Königsetappe war vor allem eine mentale Herausforderung. Bei einstelligen Temperaturen und komplett im Regen galt es, 83 Kilometer in belgischen Wäldern zu absolvieren. Auch am letzten Tag waren die Anstrengungen sowie die äußeren extremen Bedingungen jedem Sportler im Gesicht abzulesen.

In der Gesamtwertung kam der Vogter Gathof auf Rang 14, platzierte sich damit nach eigener Aussage solide und holte einige Weltranglistenpunkte. „Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden, Material und Taktik waren zwar topp, aber eine Krankheit die Wochen zuvor sorgte dafür, dass ein paar Prozent an Leistung fehlten“, sagte Gathof. „Früher konnte man das kaschieren, bei der jetzigen Leistungsdichte und in diesem Feld war das fatal. Die Saison in Europa geht aber gerade erst los, da kommt noch einiges, um sich zu zeigen.“ Gewonnen hat die BeMC das Radsport-Supertalent Matthieu van der Pol aus den Niederlanden.