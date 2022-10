Gasumlage fällt – Mehrwertsteuer sinkt

Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung nimmt Konturen an: Die Mehrwertsteuer auf Gas- und Wärmekosten wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Diese Regelung gilt befristet vom 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024. Zudem schlägt die Gaskommission vor, dass der Staat einmalig für den Monat Dezember die Abschlagszahlung für den Gasbezug von Haushalts- und Gewerbekunden übernehmen soll. Ab März 2023 soll dann zusätzlich ein Gaspreisdeckel kommen – mit Sparanreiz. Das heißt, für einen gewissen Anteil des Verbrauchs – im Raum stehen 80 Prozent – garantiert der Staat eine Preisgrenze. Das geht aus den Vorschlägen der von der Bundesregierung beauftragten Expertenkommission hervor. Die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung steht noch aus. „Auch wenn noch Vieles offen ist, begrüßen wir grundsätzlich die neuen Entscheidungen und Pläne der Bundesregierung. Man kann von einer starken ‚Gas- und Wärmepreisbremse‘ sprechen, die die Bürgerinnen und Bürger wirklich entlastet“, sagt Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der Technische Werke Schussental (TWS). Er betont: „Wir geben sowohl die Entlastung durch die inzwischen gestrichene Gasumlage, die zum 1. Oktober den Gaspreis erhöht hätte, als auch die Senkung der Mehrwertsteuer komplett an unsere Kundschaft weiter. Alles muss neu gedacht und berechnet werden, aber wir passen das selbstverständlich rückwirkend an.“

Wichtig ist Robert Sommer zu betonen, dass nach wie vor Energiesparen das Wichtigste bleibt – unabhängig von Energiepreisdeckel, Umlagen und Ersatzbeschaffungen. „Die Situation ist weiterhin kritisch, wir alle müssen unseren Energieverbrauch deutlich herunterfahren“, betont er. Das gelte für Strom und für Gas. Energiespartipps hält die TWS auf ihrer Internetseite unter www.tws.de bereit.

„Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden, ihre Abschlagszahlungen dennoch nicht nach unten anzupassen“, sagt Robert Sommer. Denn eins sei sicher: Der Wegfall der Gasumlage und die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer ändern nichts daran, dass die Beschaffungskosten für Energie weiterhin exorbitant hoch sind und die Verbraucherpreise – auch bei einem Preisdeckel – höher sein werden als bisher. „Bei vielen unserer Kunden sind die Preissteigerungen bislang noch gar nicht angekommen. Wir kaufen die Energie für unsere Kundschaft in der Regel in Tranchen ein und beginnen damit bereits bis zu drei Jahre im Voraus. Wir müssen also momentan für die aktuelle Belieferung nur noch einen kleinen Teil zu den horrend gestiegenen Preisen beschaffen. Dieser Vorteil schmilzt von nun an Monat für Monat ab und verteuert die Energie, wenn sich an der Marktsituation nichts ändert“, gibt Robert Sommer zu bedenken.