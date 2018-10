Gastarbeiter: Diagnose Heimweh

Schicksale, Geschichte und Geschichten der Gastarbeiter, die seit den 1950er-Jahren nach Ravensburg gekommen sind, beleuchtet eine neue Ausstellung im Ravensburger Museum Humpisquartier. Sie beginnt am 27. Oktober und ist bis 24. Februar zu sehen. In ihr kommen vor allem Zeitzeugen zu Wort. Eine davon ist Aurora Rosa Grilo aus Weißenau.

Aurora Rosa Grilo kam 1951 in Mértola, Portugal, zur Welt. Am 20. Januar 1974 betrat sie zum ersten Mal deutschen Boden. Von Beruf ist sie Musterdruckerin. Sie hat in der Bleicherei Weißenau bzw. bei Ulmia gearbeitet, ist verheiratet und hat ein Kind.

Nach ein paar Monaten folgte Aurora Rosa Grilo ihrem Mann Gustavo nach Deutschland. Auch sie wollte hier Geld verdienen, fand jedoch in den ersten Monaten keine Arbeit. Danach erhielt sie jahrelang keine Arbeitserlaubnis und war somit gezwungen, zu Hause zu bleiben: Eine schwierige Zeit, die ihr das Einleben umso schwerer machte, denn so konnte sie kaum Kontakte knüpfen. Zudem empfand sie Heimweh und vermisste den Kontakt zu ihrer Familie. Später fand sie, wie ihr Mann, eine Anstellung bei der Bleicherei in Weißenau. Nach der Geburt ihres Sohnes war vor allem die Organisation der Kinderbetreuung schwierig. Daher arbeiteten sie und ihr Mann entgegensetzte Schichten. Damit ihr Sohn seine Wurzeln kennt, besuchte er die Portugiesische Schule, wo er seine Sprach- und Landeskenntnisse vertiefte.

Anfangszeit: „In dieser Zeit vor 40 Jahren war es ganz schwierig eine Wohnung zu finden. Wir waren Ausländer und haben nichts verstanden und nicht so viel verdient. Und dann hatten die Familien immer Angst. Aber dann haben wir diese Frau getroffen und sie konnte perfekt Portugiesisch bzw. Brasilianisch, sie hat uns geholfen.“

Portugalkenntnisse der Deutschen: „Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben uns viele gefragt, Von wo kommst du? Portugal, Wo ist Portugal?. Heute kennen es alle, aber früher nicht, immer: Von wo? Wo ist das, Afrika? Niemand wusste es.“

Kontakt zur Familie: „Bis ich 22 Jahre alt war, war ich nicht einmal von zu Hause weg. Vielleicht war ich einmal in Lissabon, aber ich war immer zusammen mit Mutter und Vater und meinen Brüdern und Schwestern. Die Trennung war sehr schwierig für mich, ich war immer traurig. Ich konnte nicht mit meiner Mutter sprechen, oder mit meinem Vater oder meiner Schwester, es gab kein Telefon, nur schreiben.“

Heimweh: „Ich vergesse das nie, einmal war ich in Weingarten beim Arzt und er sagte, er findet nichts. Heute weiß ich, was er sagte, Heimweh. Aber früher dachte ich, was ist das, Heimweh?“

Sprachhilfe: „Als mein Sohn in der vierten Klasse war, haben wir auch viel von ihm gelernt. Wir haben was gesagt und manchmal sagte er, Mama, Papa, das sagt man nicht so, musst du so sagen.“

Entwurzelung: „Heute sind wir von Portugal vor 45 Jahren gekommen und wenn wir nach Portugal gehen, sind wir auch Ausländer.“