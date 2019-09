Gast schlägt mit Cocktailglas zu

Zwei streitende Männer haben in der Nacht zum Samstag für einen Polizeieinsatz in einer Gaststätte in der Ravensburger Innenstadt gesorgt. Ein 28-jähriger Mann hatte laut Polizei seinem 32 Jahre alten Kontrahenten ein Cocktailglas gegen den Kopf geschlagen. Das Glas ging dabei zu Bruch, weshalb der 32-Jährige eine Schnittverletzung erlitt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.