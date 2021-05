Gaspedal zu stark getreten – Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Ulmer Straße. Wie die Polizei berichtet trat ein 34 Jahre alter Mazda-Lenker auf Höhe der Nothelferbrücke versehentlich zu stark auf das Gaspedal und prallte mit seinem Auto in das Heck eines Nissan, dessen 29-jähriger Fahrer an einer roten Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf den vor ihm stehenden Mercedes geschoben. Dessen 30-jähriger Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt.