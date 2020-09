Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus.

Nachdem der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Karmeliterstraße am Sonntagabend gegen 20 Uhr meinte, Gasgeruch in seiner Wohnung festzustellen, alarmierte er die Feuerwehr.

Nach Angaben der Polizei, seien bei der Überprüfung keine auffälligen Messwerte festgestellt worden. Die 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz waren, mussten deshalb keine weiteren Maßnahmen treffen und konnten wieder abrücken.