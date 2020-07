Gas- mit Bremspedal verwechselt

Leichte Verletzungen hat sich eine 64-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schmalegger Straße in Ravensburg zugezogen.

Die Frau hatte laut Polizei auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Weststadt vorwärts eingeparkt und versehentlich statt des Bremspedals das Gaspedal ihres Automatikfahrzeuges betätigt. Die 64-Jährige überfuhr mit ihrem Auto zunächst die Begrenzungsrabatte des Parkplatzes, dann eine angrenzende Hecke, ehe sie über den Gehweg auf die Schmalegger Straße geriet. Als die Autofahrerin dort nach links lenkte, schleuderte das Fahrzeug wieder über den Gehweg Richtung Parkplatz, durchbrach erneut die Hecke und prallte schließlich gegen den Mast der Parkplatzbeleuchtung.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.