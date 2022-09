Rund 7000 Euro Schaden ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Straße „Am Sonnenbüchel“ entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein 31-Jähriger war in Richtung Gartenstraße unterwegs und musste mit seinem Audi verkehrsbedingt warten. Die nachfolgende 79-jährige Peugeotfahrerin erkannte die Situation zu spät und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.