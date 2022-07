„Gas-Alarm“ wegen Winter: Ernst der Lage schon erkannt? - Schwäbische.de-Leser reden Klartext

Russland drosselt Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Die EU entwickelt einen Notfallplan. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mahnt: „Wir sind in einer ernster Situation. Es wird Zeit, dass das alle verstehen.“ Haben es aber alle schon verstanden? Diese Frage haben wir auf Schwäbische.de gestellt.

Vertreter von EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Er soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden und die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten.

Da passt es ins Bild, dass Russland nun die Gaslieferungen über Nord Stream 1 weiter drosselt. Dabei war die wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland gerade erst wieder in Betrieb gegangen. Offizielle Begründung für die neuerliche Reduzierung: Eine weitere Turbine müsse repariert werden.

Energie-Experte Jens Südekum von der Universität Düsseldorf warnt im ZDF-Interview: "Wir würden die schon durchhalten, wenn tatsächlich etwas beim privaten und industriellen Gasverbrauch passiert. Wir müssen dort gut 20 Prozent einsparen. Es ist schon einiges passiert, bei der Industrie. Bei den privaten Haushalten zu wenig. Dort wird bislang nur etwa fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr eingespart. Es muss deutlich mehr werden."

Und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mahnt in den ARD-„Tagesthemen“ eindringlich, Deutschland müsse den Gasverbrauch schnellstens verringern: "Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen."

Wir haben unsere Userinnen und User auf Schwäbische.de gefragt:

Haben Sie den Ernst der Lage schon erkannt? Und wie bereiten Sie sich vor?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Vielleicht ist es auch eine Chance, neue innovative Ideen zur Gaskrise zu finden und umzusetzen.

Reinhilde W.: Ich denke, bei dem Bürger ist es angekommen, da Geringverdiener es schon an dem Zwiebelleder des Geldbeutels und dem weniger gefülltem Einkaufswagen bereits merken und an vielen Stellen sparen müssen. Ich würde gerne einen Energieberater holen, wenn dieser auch vom Staat vollends gefördert würde. Bevor aber Hallenbäder, Saunas usw. im Winter kalt bleiben, wäre es doch sinnvoller, erst andere Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich brauche in der Stadt nachts ab 22.00 Uhr keine volle Straßenbeleuchtung. Mir würde jede zweite, bzw. jede dritte reichen. Die meisten wurden ja bereits auf LED-Technik umgestellt. Warum ist die Gasverstromung im Mai 2022 so hoch wie nie zuvor und die Unternehmen fahren Rekordhöhen ein (Plusminus Beitrag vom 20.07.2022). Der private Haushalt soll die Heizung runterfahren und eine Decke nehmen? Das passt noch nicht zusammen. Vielleicht ist es aber auch eine Chance, neue innovative Ideen zur Gaskrise zu finden und umzusetzen.

Es ist nicht die Aufgabe des einzelnen Bürgers, die Richtlinien der Politik zu bestimmen.

Ralf R.: Bei einem Kampf auf Leben und Tod verlangen sowohl die Seele als auch die Geistigkeit des Menschen unabweisbar nach einer Form, wie Helmuth Plessner in seiner berühmten "Grenzschrift" aus dem Jahr 1924 zu bedenken gibt. Insofern bleibt es wohlfeil, gegenwärtig am Beispiel von Gaslieferungen an den Ernst der Lage zu erinnern, solange gesellschaftlich notwendige Arbeit, die solch eine Form hervorbringt, unter der Bevölkerung auch künftig eine nahezu verschwindend geringe Wertschätzung erfährt. Deren Marktwert ist noch immer so niedrig, dass er nicht einmal notiert wird. Nicht allein Vizekanzler Habeck versagt deshalb vor der Geschichte auf der ganzen Linie. Immerhin ist es nicht die Aufgabe des einzelnen Bürgers, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Vielmehr obliegt es ausschließlich ihm, zu sagen, was geht und was nicht geht, derweil Bundeskanzler Scholz im Allgäu in Urlaub ist.

Dieser Winter wird eine Herausforderung für alle und er bringt auch unsere Wirtschaft an den Abgrund.

Helga R.: Meine Meinung ist, dass die Regierung uns in dieses Dilemma gebracht hat und wir Bürger wurden nicht gefragt. Der Krieg in der Ukraine ist mit Sicherheit schlimm und wütet im Grunde schon seit acht Jahren, aber muss dafür ganz Europa büßen? Die ganzen Sanktionen haben doch bisher Null Wirkung gezeigt, im Gegenteil, das hat Putin durch die hohen Preise Unmengen von Geld in die Kasse gespült. Was ist mit den Menschen, die in Ihrem Haushalt auf Gas angewiesen sind, die sich Heizen nicht mehr leisten können, weil sie z.b. Geringverdiener, Rentner mit einer kleinen Rente oder Studenten usw. sind? Und ganz ehrlich, die Regierung bezieht jetzt Fossile Energie bei Ländern, die es von Russland bezogen haben, nur, dass sie horrende Preise dafür zahlen. Sowas nenne ich Augenwischerei. Dieser Winter wird eine Herausforderung für alle und er bringt auch unsere Wirtschaft an den Abgrund. Warum lassen wir uns das gefallen?

Ich bin nicht sicher, ob unsere Politik den Ernst der Lage erkannt hat.

Marcus S.: Ich bin nicht sicher, ob unsere Politik den Ernst der Lage erkannt hat: Biogasanlagen könnten schnell und problemlos ihre Produktion hochfahren und zwar abfallstämmiges Gas, also keine Maissubstrate, sondern tatsächlich anfallende organische Abfälle). Die Firma Rupp in Kißlegg z.B. könnte die Gasproduktion umgehend verdreifachen (letzte Woche gab es in der Landesschau dazu einen Beitrag) und das geht anderen - auch wesentlich größeren Betreibern - genauso. Die Politik verhindert bislang das Hochfahren der heimischen Produktion klimaneutralen(!) Gases und somit auch der Wertschöpfung in der Heimat, die schon diesen Winter 20-30 Prozent der benötigten Gasmenge ersetzen könnte. Langfristig sprechen wir sogar von 50 Prozent. Natürlich müssen wir alle - Wirtschaft und private Haushalte - mit den verfügbaren Mengen haushalten, gleichzeitig ließen sich die Einschränkungen mit den oben erwähnten Möglichkeiten besser abfedern und da verweigert sich unsere Politik derzeit noch immer. Mir unverständlich und politisch wirkt das auf mich unglaubwürdig.

Wenn wir jetzt nicht alle zusammenrücken und uns von unserem Egotrip verabschieden, dann sehe ich schwarz für Deutschland.

Julian A.: Fakt ist doch wir, leben in einer Überflussgesellschaft bzw. Wegwerfgesellschaft. Warum sind wir das? Weil wir jahrelang von billigem Gas aus Russland u.a. Ländern gelebt haben. Nicht nur zum Heizen, sondern auch, um kostengünstig Produkte herzustellen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese Zeit vorbei ist. Wer sich jahrelang von so etwas abhängig macht, braucht sich nicht wundern, wenn das gegen einen verwendet wird. Nur dass wir uns richtig verstehen und hier kein falscher Eindruck erweckt wird: Was Putin macht, ist menschenverachtend und rücksichtslos. Doch leider hat er uns offensichtlich in der Hand. Er will uns in die Enge treiben, damit wir die Finger von der Ukraine lassen. Genau das ist auch der Punkt. Wir in Deutschland meinen, immer wir müssten uns aus Gründen der Solidarität und Menschlichkeit in alle Probleme auf der Welt einmischen. Das hat schon im Irak in Afghanistan und jetzt auch nicht in der Ukraine funktioniert. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht die ganze Welt retten können. Zumal jedes Land für sich selbst zunächst mal verantwortlich ist für sein Tun und aber auch Nichttun. Daher war es aus meiner Sicht ein großer Fehler, Putin so in die Enge zu treiben bzw. gegen die Wand zu drängen. Wo man doch schon weiß, dass er angeblich eine Persönlichkeitsstörung hat. Ich weiß, ich kann jetzt vielleicht leicht daherreden, doch mich lehrt die ganze Sache einfach, dass man sich aus Sachen, die einen nichts angehen, möglichst raushalten sollte. Wir haben jetzt die riesigen Probleme mit der Versorgung aus Gasquellen und wissen nicht, wie die Industrie und der Privatmann dies so einfach lösen kann und soll. Ich denke mit den ganzen Sanktionen hat sich die Regierung mit der EU keinen Dienst erwiesen - im Gegenteil. Wenn wir jetzt nicht alle zusammenrücken und uns von unserem Egotrip verabschieden, dann sehe ich schwarz für Deutschland.

Was macht denn die Industrie, vor allem die energieintensive, derzeit ganz konkret?

Thomas S.: Gas-Alarm schon erkannt: Nur, wenn bei den größeren technischen Umrüstungen das Fachpersonal fehlt, die Energieberater hoffnungslos überlaufen, die Lieferzeiten in Jahre gerechnet werden - was soll man machen? Gasheizung runterdrehen und nur noch einmal Duschen pro Woche - machen wir bereits. Was macht denn die Industrie, vor allem die energieintensive, derzeit ganz konkret? Darüber ist zu wenig bekannt.

Daran ist nicht nur die Politik oder die Wirtschaft allein schuld.

Harald P.: Ich denke, der kleine Michel hat begriffen, was da auf uns zu kommt. Leider doktern die Politiker wieder nur an den Symptomen rum, statt sich um die Ursachen zu kümmern. Seit Jahrzehnten ist die Abhängigkeit unseres Landes, seiner Wirtschaft und Gesellschaft von fossilen Energieträgern bekannt. Und was hat sich verändert? Nichts! Nun lernt unser Land auf die harte Tour, was über Jahrzehnte vermasselt wurde. Alternative Energieträger sind immer noch zu wenige vorhanden. Fossile Energieträger, die übrigens endlich sind, werden allein deshalb immer teurer werden. Das zeigt der Lauf der Geschichte. Warum hat ein Hochtechnologieland wie Deutschland, nicht schon lange alternative Energieträger entwickelt und erforscht? Lobbyarbeit der Automobilindustrie und die davon abhängigen Ölkonzerne, Bürger denen freies Rasen auf Autobahnen wichtiger ist, als die Zukunft ihrer Kinder. Schlicht und einfach gesagt, das Nicht-verstehen-Wollen, auf welch tönernen Füßen unsere Wirtschaft und Gesellschaft steht, durch die Abhänigkeit von fossilen Energieträgern. Dafür, dass unser Land hier eine fast 100-prozentige Abhänigkeit von Andern hat, ging man bemerkenswert sorglos mit diesen Resourcen um. Nun bekommen wir die Quittung. Und daran ist nicht nur die Politik oder die Wirtschaft allein schuld.

In den Gemeinden könnte man meiner Meinung nach noch viel tun.

Manuela W.: Ich denke, dass wir in unserem Haushalt den Ernst der Lage schon erkannt haben. Wir haben die Heizung stellenweise komplett aus, kein Gerät mehr auf Standby, zusätzliche Dämmmaßnahmen getroffen und somit den aktuellen Energieverbrauch gegenüber den letzten Jahren um rund 15 Prozent gesenkt. In den Gemeinden könnte man allerdings meiner Meinung nach noch viel tun: Lichter aus, öffentliche Bäder weniger heizen, Klimaanlagen ausschalten oder wenigstens nicht mehr so weit runterkühlen lassen, öffentliche Gebäude besser dämmen. Da habe ich noch nirgends einen Vorreiter gesehen.

Wir haben die Pandemie durch Solidarität relativ gut überstanden, weil die große Mehrheit zu persönlichen Einschränkungen bereit war und den Schwächeren geholfen wurde.

Rudolf B.: Regierung, EU, Wirtschaft, über alle können wir herziehen. Nur bringt uns das keinen Schritt weiter. Wir haben die Pandemie durch Solidarität relativ gut überstanden, weil die große Mehrheit zu persönlichen Einschränkungen bereit war und den Schwächeren geholfen wurde. Nun eben gegen Kriegsverbrecher, und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Nicht nur die Wohlfühltemperatur, sondern auch Luxusgüter wie Spaßbäder, Terrassenheizung, Treibhausgemüse usw. gehören auf die Prüfliste. Ich persönlich werde diesen Winter die Zentralheizung nur zum Frostschutz aktivieren, den Rest besorgt ein Holzofen, auch wenn's mir für die Umwelt etwas weh tut.

Das Anspruchsdenken mal ein bisschen runterfahren, darüber nachdenken und etwas demütig werden, wird uns guttun.

Gabriele A.: Die Sanktionen gegen Russland finde ich richtig, aber die vielen Ausnahmen beweisen doch, dass die EU nicht ganz so den Arsch in der Hose hat, wie sie nach außen erscheinen möchte. Ich sehe das so, dass wir in Deutschland mal von unserem Luxuslevel einige Stufen herabsteigen könnten, um Solidarität zu zeigen. Viele von denen, die beim Erhalt der Nebenkostenabrechnung nach Staatshilfe schreien, sind jetzt im Urlaub im Ausland und machen dort auf Großkotz, nachdem sie sich darüber beschwert haben, dass sie am Flughafen nicht komfortabel genug durchgewunken wurden. Das Anspruchsdenken mal ein bisschen runterfahren, darüber nachdenken und etwas demütig werden, wird uns guttun. Tägliches Duschen, evtl. sogar mehrmals, ist vollkommen überflüssig. Sagen Dermatologen, also die, die es wissen müssen. Waschen Sie Ihren Salat und Ihr Gemüse in einer Schüssel und verwenden Sie es nachher zur Toilettenspülung. Ziehen Sie abends vor dem Fernseher einen Pullover an. Keiner braucht im Winter im Schlafzimmer eine Heizung. Lüften mehrmals am Tag kurz und alle Fenster öffnen und nicht bei laufender Heizung die Fenster kippen usw. usw. Dass unsere Regierung in vielen Dingen zu schwerfällig ist und leider auch unfähig, übersehe ich dabei nicht. Photovoltaik aufs Dach ist nicht einfach so machbar, das ist ein Akt, der Nerven kosten kann. Und dass z. B. der Vermieter viel mehr Geld machen kann, wenn er das Ergebnis in das Netz einspeist, als wenn er es unmittelbar seinen Mietern zur Verfügung stellt, ist auch nicht nachvollziehbar. Aber so ist das eben, es gibt viele Dinge, die ein normal Denkender nicht versteht. Es gäbe viele solcher Beispiele, aber da käme ich von Stöckchen zu Hölzchen.