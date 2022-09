Gartenfreunde Taldorf spenden Obst und Gemüse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gartenfreunde der Ortschaft Taldorf haben Obst und Gemüse an die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee gespendet. Evelyn Thummer, die Vorsitzende der Gartenfreunde, brachte der Diakonie das Obst und Gemüse. Dieses wurde von den Mitgliedern des Vereins für Menschen zur Verfügung gestellt, die bei der Diakonischen Bezirksstelle in Ravensburg zur Sozialberatung kommen.

Kaum waren die Spenden abgegeben, da gingen die ersten Dinge bereits an Menschen mit schmalem Geldbeutel. „Frisches Obst und Gemüse ist bei unseren Klientinnen und Klienten willkommen, gerade in der momentanen Zeit, in der alles teurer wird“, so der Leiter des Fachbereiches Soziale Beratung. Evelyn Thummerer freute sich darüber, dass sie mit den Gartenfreunden der Taldorf Menschen in prekären Lebenssituationen helfen konnte.