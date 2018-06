Gartenabfall: Kreis Ravensburg kippt Obergrenze

Gartenabfälle können im Kreis Ravensburg künftig wieder ohne Mengenbegrenzung kostenlos abgegeben werden. Der Umweltausschuss des Kreistags hat die erst im April eingeführten Änderungen damit vorerst auf Eis gelegt. Diese Regelung gilt ab sofort.

Seit 1. Januar sind nicht mehr die Städte und Gemeinden, sondern ist der Landkreis für die Müllabfuhr zuständig. 27 unterschiedlichste Abfallsysteme mussten dabei zusammengeführt werden. Das brachte große Veränderungen. Manche sagen auch: Verschlechterungen. Nach den Schwierigkeiten beim Austausch der Mülltonnen kam im April ein neues Thema hinzu: Gartenabfälle durften nicht mehr unbegrenzt kostenlos abgegeben werden, bei der Anlieferung wurde eine sogenannte Grüngutkarte zur Pflicht, die die gebrachten Müllmengen dokumentierte. Der Aufschrei in der Bevölkerung war riesig.

Nun ist die Deckelung der Gartenabfallmengen vom Tisch – vorerst. Der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik hat entschieden, dass 2016 wie bisher ohne Volumenschätzung oder Verwiegen Gartenabfälle kostenlos an den Sammelstellen und auf den Deponien angeliefert werden dürfen. Man wolle die Entwicklung „erst einmal beobachten“, wie Kreiskämmerer Franz Baur im Ausschuss sagte. Bis Herbst sollen Erfahrungen gesammelt werden, dann wird der Kreistag erneut beraten, um zu entscheiden, welches System 2017 gelten soll. Einzige Einschränkung: Die Grüngutkarte ist bei der Anlieferung weiterhin mitzuführen, sie gilt als Eintrittskarte zur Grünmüllannahmestelle.

Franz Baur bezeichnete im Ausschuss die Grüngutkarte als „Aufreger des Monats“. Der Kreiskämmerer zeigte Verständnis für die Verärgerung der Bürger, wies aber die Bezeichnung der Grüngutkarte als „Bürokratiemonster“ zurück. Die Gemeinden Berg und Amtzell hätten dieses System seit Jahren gehabt und dort habe es sich bewährt, so Baur. Die Zusage des Landkreises an die Kommunen, zwei Jahre nach der Müllumstellung nichts Wesentliches beim Grünmüll zu ändern, sah Baur als nicht gebrochen an: „Wir haben die Einführung der Grüngutkarte nicht als gravierende Änderung empfunden.“

Der Kämmerer verwies darauf, dass die – jetzt gekippte – Obergrenze von 20 Kubikmeter Gartenabfall pro Gebührenschuldner sehr hoch bemessen gewesen sei: „An der Menge konnte es definitiv nicht scheitern.“ Dennoch: Der Kreis werde die Sammelstellen anweisen, ab sofort großzügig zu verfahren.

