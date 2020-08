„Garten-Surfing“ – Neues Webformat der Kampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“

„Garten-Surfing“ – Das neue Webformat der Kampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“ findet am Dienstag um 19 Uhr statt. „Wussten Sie, dass Sie mit Stauden Ihren Garten Jahr für Jahr vom Frühling bis in den Herbst in ein Blütenmeer verwandeln können? Stauden sind die Lieblinge der Hobbygärtner. Sie gelten zumeist als anspruchslos und pflegeleicht.“, heißt es in der Pressemitteilung. Jedoch könne der Weg zum eigenen naturnahen Garten oft schwer sein. Fragen wie „Was macht eine Staude aus? Was unterscheidet sie von Sträuchern? Welche Arten von Stauden gibt es? Wie werden sie gepflegt? Was passt gut zusammen und welche Art darf im Garten nicht fehlen?“ kämen auf. Diese Fragen und weitere Aspekte würden am Dienstag mit der Landschaftsarchitektin und Buchautorin Simone Kern besprochen.

Der Vortrag findet digital statt und wird von der Staudengärtnerei „AllgäuStauden“ in Leutkirch übertragen. Fragen zum naturnahen Gärtnern könnten direkt per Chatfunktion an die Expertin gerichtet werden. Unter allen Teilnehmern würden am Ende der Veranstaltung vier kostenlose Gartenberatungen verlost. Die Anmeldung zur Online-Gartenveranstaltung ist unter www.bluehender-landkreis.org möglich.

Laut Pressemitteilung wird das Projekt als Kooperation zwischen dem Landkreis Ravensburg, der elobau Stiftung Leutkirch sowie dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg durchgeführt. Im Rahmen der Strategie zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Landkreis Ravensburg werde dieses Projekt mit Mitteln der Kreissparkassenstiftung Ravensburg unterstützt.