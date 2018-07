Mit roter Farbe hat ein Unbekannter das Wort „Nazi“ auf ein Garagentor in der Hochbergstraße in Ravensburg gesprüht. Die Tat fand laut Polizeibericht zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, statt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu informieren.