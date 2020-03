Galeriearbeit in Zeiten des Stillstands

Trotz der Umstände, die das öffentliche Leben auch in Ravensburg weitestgehend eingeschränkt hat, haben sich die beiden Galeristinnen Andrea Dreher und Stefanie Büchele von der Galerie 21.06 dazu entschieden, die nächste geplante Ausstellung auch ohne Publikum zu „eröffnen“. Wer möchte, könne sich einen Teil der Ausstellung „It’s a kind of magic“ bei einem Spaziergang durch die Marktstraßedurch die Schaufenster ansehen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Das Programm für das ganze Jahr 2020 stehe längst fest, die Künstler sind ausgewählt und arbeiten in ihren Ateliers an neuen Werken für Ravensburg. Da der Kunstspediteur von Berlin nach Ravensburg bereits beauftragt war und die Kunstwerke der nächsten Ausstellung entsprechend im Ravensburger Lager standen, haben die beiden Galeristinnen Andrea Dreher und Stefanie Büchele beschlossen, die neue Ausstellung trotz allem zu hängen.

Die offizielle Eröffnung hätte am Freitagabend, 27. März, mit einem Künstlergespräch begonnen. Sie trägt den Titel „It’s a kind of magic“ und zeigt Kunstwerke von zwei in Berlin lebenden Künstlern, die längst in internationalen Sammlungen vertreten sind.

Es mag angesichts der aktuellen Umstände seltsam wirken, dass diese Frühjahrsausstellung mit Bakterienkulturen und chemischen Prozessen zu tun hat. Wolfgang Ganter untertitelt seine Bilder als „Bakterien und Chemie“. Julius Weiland formt und entwickelt seine Glasskulpturen in einer Künstlerglashütte in Berlin.

Ob die Ausstellung noch vor dem geplanten Ende am 23. Mai eröffnet werden kann, lässt sich derzeit nicht sagen. Da Ravensburg aber keine Ausgangssperre verhängt hat, lohnt sich ein Spaziergang in die obere Marktstraße, denn das eine oder andere Kunstwerk kann auch durch die Fenster entdeckt werden. Beratungstermine für Einzelpersonen sind im Übrigen jederzeit möglich, ein Anruf oder eine E-Mail genügen.