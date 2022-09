Galerie im Heilig Geist Spital stellt Miriam Saric und Winfried Becker aus

Galerie im Heilig Geist Spital, zeigt die Ausstellung „Miriam Saric Begegnung Winfried Becker“. Was die Arbeiten von Miriam Saric und Winfried Becker verbindet, ist das rohe und ungeschönte Material, das jedoch auf unterschiedliche Weise verarbeitet wird, heißt es in der Medienmitteilung. Eröffnung ist in der Kunstnacht Ravensburg am 23. September um 19 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung bis 17. November. Musikalisch begleiten die Ausstellunsgeröffnung Dietmar Kohler, Vocals und Piano. Die Laudatio hält Atessa Sonntag, Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin. Mit dem Kunstnachtbutton ist der Eintritt frei.

Miriam Sarics Werke ragen besonders durch die vielseitige Bearbeitung des groben Grundmaterials der Leinwand hervor. Aus wechselnden Perspektiven untersucht die Künstlerin die stoffliche Eigenart von Leinen. Sowohl Pigmente als auch Nadel und Faden können hierbei zum Einsatz kommen. Die mannigfaltigen Mal- und Materialschichten sind kennzeichnend für die Arbeiten Sarics und bilden eine Begegnungsfläche für abstrakte und figürliche Elemente.

Bei Winfried Becker handelt es sich hingegen um Betonarbeiten, die eine abstrakte und reduzierte Formensprache aufweisen. Dem Bildhauer geht es um die Abstrahierung und Umsetzung seiner Themen in die Sprache des Betons. Das Material ist dabei Herausforderung und Experimentierfeld, davon zeugt die pure und unbearbeitete Oberfläche der Werke. Spuren des Entstehungsprozesses bleiben sichtbar. Auch die Entwicklung eines eigenen Gussverfahrens trägt zur Einzigartigkeit der Arbeiten bei.