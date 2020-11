Galerie 21.06 zeigt „Bio Sphären Reservat“

Die beiden Galeristinnen Andrea Dreher und Stefanie Büchele haben zusammen mit den Künstlern Anne Carnein und Michael Lauterjung dieAusstellung „Bio Sphären Reservat“ in der Galerie 21.06 eröffnet.

Das Videogrußwort der Grüne-Bundestagsabgeordneten Agniezska Brugger dazu kann man laut der Pressemitteilung der Galerie unter www.galerie2106.de sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Januar 2021. Der künstlerische Dialog zwischen Anne Carnein und Michael Lauterjung passe hervorragend in diese verletzlichen Zeiten, heißt es weiter, denn beide Künstler thematisieren den Prozess der Veränderung und Vergänglichkeit.

Würde von Pflanze und Mensch

Die Bildhauerin Anne Carnein setze sich explizit für die Autonomie und Würde von Pflanze und Mensch ein und bezieht daher klar Stellung zu einem hochaktuellen, gesellschaftspolitischen Thema. „Ich bin Maler, ich bin nicht vom Gegenstand geprägt“, so Michael Lauterjung, „aber durch den Gegenstand nehme ich den Ernst aus dem Bild, denn man darf nicht alles so ernst nehmen“.

Das Streben, über die Zeit hinaus zu arbeiten, ist es, was den Künstler drängt und er will in seinen Werken, auch wenn das vielleicht etwas abgehoben klingen mag, „etwas Endgültiges schaffen“.