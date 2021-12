Galerie 21.06 eröffnet neue Doppelschau mit zwei Allgäuer Künstlerinnen

Die Galerie 21.06 stellt in ihrer neuen Ausstellung „side by side“ von 8. Dezember 2021 bis 15. Januar 2022 Kunstwerke aus dem Atelier zweier Allgäuer Künstlerinnen vor. Die beiden haben sich den klassischen Gattungen Holzskulptur und Ölmalerei verschrieben, übersetzen diese aber in eine zeitgenössische Formensprache. Irmi Obermeyer beschäftigt sich in ihren Bildern seit einigen Jahren mit dem „aktiven Weißraum“ und belebt diesen durch raumgreifende Abstraktionen, heißt es in einer Mitteilung der Galerie. Die Holzbildhauerin Mareike Lemke findet ihre Bildmotive im Alltag. Auf der Suche nach der Schönheit der Form tauchen im ihrem Werk etwa Motive wie ein ausgelatschter Sneaker auf, der „durch das gezielte Gold-Finish zum begehrten Sammelobjekt wird“. Eine Vernissage findet wegen Corona nicht statt. Die Ausstellung kann aber von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr (an den Adventssamstagen von 10 bis 15 Uhr) und nach Vereinbarung besichtigt werden.