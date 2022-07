Gäste aus Rivoli und Coswig beim Feuerwehrjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gäste der Feuerwehren aus Rivoli und Coswig haben die Brückenbauer empfangen. Zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg, die heuer bekanntlich ihr 175-jähriges Bestehen feiert, ließen es sich die Feuerwehrkameraden aus den Partnerstädten in Italien und in Sachsen nicht nehmen, ihren Ravensburger Freundinnen und Freunden die Aufwartung zu machen. Zum Gruppenbild mit Feuerwehrkommandant Kai Willach und den Vorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins Claudia Maas-Holzhause und ihrer Stellvertreterin Heike Engelhardt MdB nahmen sie Aufstellung um den Coswiger Feuerwehrtrabi „Schorbi“. Mit dem gedachten sie des langjährigen früheren Feuerwehrkommandanten Andreas Schorbogen, der im April unerwartet gestorben war.

Ravensburg ist mit den Städten Montélimar in Frankreich, Rivoli in Italien, Rhondda Cynon Taff in Wales, Varaždin in Kroatien, Mollet del Vallès in Spanien sowie Coswig in Sachsen partnerschaftlich verbunden. Über den Gemeindeverband Mittleres Schussental besteht darüber hinaus eine Partnerschaft mit Brest in der Republik Belarus.