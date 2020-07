Gabrieles Seitfallzieher steht zur Wahl für das Tor des Monats

Mit seiner Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena hat Daniele Gabriele in den vergangenen Wochen nicht viel zu feiern gehabt. Jena stieg als Tabellenletzter der 3. Liga in die Regionalliga ab. Doch der gebürtige Leutkircher Gabriele hat kurz vor dem Saisonende ein Sahnetor erzielt.

In der Partie beim Hallescher FC traf Gabriele sehenswert per Seitfallzieher zum zwischenzeitlichen 2:1 für Jena. Letztlich ging zwar auch dieses Spiel verloren (3:5), doch von der ARD-Sportschau wurde der Seitfallzieher des 25-Jährigen in die Auswahl zum Tor des Monats Juni nominiert. Sein Traumtor konkurriert nun mit dem Treffer von Deniz Undav (SV Meppen) von der Mittellinie, dem Hammer aus der Distanz von Unterhachings Markus Schwabl, der Traumkombination der Frankfurter Daichi Kamada und André Silva (mit Hackentor als krönendem Abschluss) sowie dem Heber von Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld). Alle fünf Tore zum Genießen sowie die Möglichkeit zur Abstimmung gibt es im Internet unter: www.sportschau.de