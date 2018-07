Gänsehaut im blau-weißen Fahnenmeer

Eigentlich kommt Bernd Deuter aus Spaichingen. Trotzdem fühlt er sich inzwischen als Ravensburger. Nicht nur, weil die Stadt „einen definitiv aufnimmt“ – im Gegensatz etwa zu Hamburg, wo der 46-Jährige ebenfalls mal ein paar Jahre gearbeitet hat. Und auch nicht nur, weil er bei Mode-Reischmann die Marketingabteilung leitet. Vor allem wurde Deuter zum Ravensburger, weil er seit gut zehn Jahren beim Rutenfest-Umzug mitreitet. Das ist alle Jahre wieder ein Highlight. Und es ist „wahnsinnig schön, ein Teil der Stadtgeschichte zu sein“.

Vor allem der Moment, wenn er auf seiner Stute Copacabana durchs Obertor die Marktstraße hinunter reitet – hinein in ein Meer blau-weißer Fahnen, jubelnder Menschen, gesäumt von hübschen alten Häusern, frei von Autos: Da läuft Deuter nicht nur jedesmal wieder eine Gänsehaut über den Rücken. Es kommt zudem fast so etwas wie ein Mittelalter-Gefühl auf, berichtet er mit diesem ganz bestimmten Rutenfest-Leuchten in den Augen. In diesem Moment ist es egal, dass die „schlimme Prinz-Eisenherz-Perücke“ juckt, und ist es völlig wurscht, ob es nun regnet oder die Sonne vom Himmel brennt.

Dann ist auch der ganze Aufwand vergessen, mit dem er sich als Rutenfest-Reiter herumschlagen muss: Morgens um 5 Uhr steht Deuter am Rutenmontag nämlich bereits im Stall in Mariatal und verlädt sein Pferd, um 7 Uhr ist Treffpunkt am Rutenfesthaus, wird das Pferd ausgeladen, schlüpft er in sein Staufer-Kostüm, reitet danach zum Aufstellungsplatz in den Grünanlagen an der Schussenstraße, um dort locker zwei Stunden zu warten, ehe es endlich los geht. Die Warterei kann besonders bei Regen eklig werden, weil dann die Klamotten, die er als Konradin-Gefolgsmann Berthold von Fronhofen trägt, nicht nur anfangen, komisch zu riechen, sondern obendrein auch noch am Körper festkleben. Falls es andererseits zu heiß ist, kann es passieren, dass Bremsen und Fliegen die Pferde nervös machen.

Eine Sedierung hat Copacabana in all den Jahren trotzdem nie gebraucht. Klar, räumt Deuter ein: Eigentlich seien Pferde Fluchttiere. Und es sei schon ein „kleines Wunder“, dass die meisten von ihnen den ganzen Festumzug relativ gelassen überstehen – seine Stute sei ziemlich souverän, komme mit anderen gut klar. Am wichtigsten sei es freilich, „dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden“: Bleibt der Reiter ruhig, übertrage sich diese Ruhe auf sein Pferd, so Deuters Erfahrung. Bei ihm und Copacabana funktioniert das jedenfalls bestens – er ist auch nahezu täglich bei ihr. „Ein Pferd zu haben, ist ein Lebensmodell“, findet er. Und sollte Copacabana doch mal unruhig werden, sind sämtliche Reiter über Funk mit einem Tierarzt verbunden, der im Notfall dann einsatzbereit ist.

Weil er während des Umzugs auf eben jene Einheit mit seiner Stute konzentriert ist, kann es schon mal vorkommen, dass Bernd Deuter den einen oder anderen Zuruf nicht mitkriegt. Spielt keine Rolle – Spaß macht ihm sein alljährlicher Festumzugs-Einsatz trotzdem. Abgesehen davon hält ihn auch die Ansicht bei der Stange, dass er’s eine „schöne Tradition“ findet, „Geschichte auf diese Weise zum Anfassen wach zu halten“.

Und was macht er nach dem Festumzug? Natürlich erstmal sein Pferd nach Hause bringen. Dort wird Copacabana erneut gestriegelt und mit einer Extra-Portion Kraftfutter belohnt. Dann huscht auch für Deuter selbst unter die Dusche, gönnt sich einen Kaffee und in aller Regel die erste Rutenwurst. Um dann ab 16 Uhr bei einer obligatorischen Adresse einzutrudeln – im Hause Reischmann.