FV will dem Spitzenreiter ein Bein stellen

Besser könnte das Jahr für den FV Ravensburg eigentlich nicht enden. Zumindest, was die Qualität des kommenden Gegners anbelangt. Am Samstag um 14 Uhr haben Ravensburgs Fußballer den Oberligaspitzenreiter SGV Freiberg zu Gast. Nach einem mäßigen Saisonstart sind die Freiberger dank einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage, darunter neun Siege, an die Tabellenspitze gestürmt.

Die Freiberger gewannen unter anderem mit 4:2 bei den Stuttgarter Kickers – alle vier SGV-Tore schoss Marcel Sökler. Der 27-jährige Topstürmer der Freiberger steht nach 17 Saisonspielen bei herausragenden 17 Toren, in der vergangenen Saison waren es 29 Treffer in 31 Spielen. Als Aufsteiger beendete Freiberg die Saison 2017/18 auf Rang drei.

Auch in dieser Saison mischen die Freiberger ganz oben mit. Durch den 6:2-Heimsieg am vergangenen Spieltag – und dem 1:1 der Stuttgarter Kickers gegen den FSV Bissingen – kletterte der SGV an die Tabellenspitze der Oberliga. Zwei Punkte Vorsprung hat Freiberg, Stuttgart hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. „Sie haben sich nach dem Start gefangen und stehen zu Recht da oben“, sagt FV-Trainer Steffen Wohlfarth. „Aber es gibt keine Mannschaft in der Liga, mit der wir nicht mithalten können.“

Hinspiel gewonnen

Die Ravensburger rechnen sich also Chancen aus gegen Freiberg. So wie in der Hinrunde, als der FV am ersten Spieltag auswärts mit 2:1 gewann. „Noch mal drei Punkte würden uns gut tun“, sagt Wohlfarth nach drei Heimsiegen in Folge. Ob es endlich einmal dazu kommen könnte, zweimal in Folge die selbe Startformation auf den Rasen zu schicken, ist aber auch im 18. Saisonspiel nicht sicher. Jona Bonerberger, der gegen Backnang verletzt ausgewechselt werden musste, fehlte zu Beginn der Woche im Training. Ob es für einen Einsatz am Samstag reicht, war am Donnerstagabend noch nicht klar.

Auch angesichts der vielen Verletzten ist Wohlfarth froh, wenn dann die Winterpause ansteht. „Dann ist für alle Zeit, in Form zu kommen und Verletzungen auszukurieren.“ Davor gilt es aber noch mal, 90 Minuten alles zu geben – für den vierten Heimsieg in Folge.