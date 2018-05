FV verliert Testspiel gegen Memmingen

Der Fußball-Oberligist FV Ravensburg hat seine Vorbereitung auf die Rückrunde mit einer Niederlage und einem Sieg abgeschlossen. Beim Regionalligisten FC Memmingen verlor Ravensburg am Samstag mit 1:2. Am Sonntag gab es noch einen 1:0-Sieg gegen den FV Illertissen II. Am kommenden Samstag startet der FV mit der Partie gegen den SSV Reutlingen in die Oberligarückrunde.

Die Memminger starteten gut und machten es den Ravensburgern durch gutes Stellungsspiel schwer. In der 20. Minute verwandelte der Ex-FV-Spieler Burak Coban einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Bayern. Kurz nach der Pause zeigte Achim Speiser eine schöne Einzelleistung und erhöhte auf 2:0. Die Memminger waren spielbestimmend, vergaben aber auch einige Torchancen. Gut zehn Minuten vor dem Ende bereitete Jona Boneberger den Anschlusstreffer von Rahman Soyudogru glänzend vor. Es blieb aber beim 2:1 für den bayerischen Regionalligisten.

Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von FV-Trainer Steffen Wohlfarth dann noch zu Hause gegen den FV Illertissen II mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte der junge Jannik Wanner in der 27. Minute. In dieser Partie setzte Wohlfarth nicht nur sich selbst, sondern auch zahlreiche Nachwuchsspieler ein.