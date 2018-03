FV trifft auf Backnang

Den FV Ravensburg trennen in der Fußball-Oberliga zwar sechs Plätze von der TSG Backnang. Zwischen dem Tabellensechsten aus Oberschwaben und dem Aufsteiger liegen allerdings auch nur sechs Punkte. Im Heimspiel gegen die TSG am Samstag um 15 Uhr im Stadion im Wiesental wollen die Ravensburger ihre gute Serie fortsetzen und den Abstand auf neun Punkte ausbauen.

Dass die Backnanger als Aufsteiger eine gute Saison in der Oberliga spielen, beweist alleine ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Die letzte Niederlage gab es für die TSG am 18. Spieltag beim 0:3 zu Hause gegen den Tabellenführer TSG Balingen. Danach siegte Backnang zu Hause gegen den Regionalligaabsteiger FC Nöttingen mit 3:1, gegen den SSV Reutlingen gab es ein 2:2, bei der TSG Weinheim einen 3:1-Auswärtssieg und am vergangenen Spieltag einen 3:2-Heimsieg in Unterzahl gegen den Bahlinger SC. „Ich ziehe meinen Hut vor den Jungs“, sagte Backnangs Trainer Beniamino Molinari Mit 32 Punkten hat der Aufsteiger bereits zwölf Punkte Vorsprung auf die sichere Abstiegszone und sieben Punkte auf den Karlsruher SC II, der auf einem möglichen Relegationsplatz liegt. Zudem hat Backnang eine Partie weniger absolviert als der KSC II. Es sieht also gut aus in Sachen Klassenerhalt für die TSG. „Das ist kein normaler Aufsteiger“, lobt auch Ravensburgs Sportlicher Leiter Peter Mörth. „Sie haben Topmannschaften teilweise klar bezwungen. Wir sind gewarnt und werden alles anrufen müssen.“

In den vergangenen Wochen sah es aber nicht nur bei Backnang, sondern auch beim FV gut aus. Seit acht Spielen hat die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth nicht mehr verloren und hat sich auf Tabellenplatz sechs festgesetzt. „Die Mannschaft hat es gut gemacht, wir hatten aber auch ein bisschen Glück, was uns in der Hinrunde zum Teil gefehlt hat“, meint Mörth. Unter anderem hatte Robert Henning den Ravensburgern mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit in Bissingen das 2:2 gerettet.

Mähr und Reiner fehlen

Henning wird am Samstag nicht in der Oberliga, sondern in der U23 in der Landesliga (13 Uhr gegen Heimenkirch) auflaufen. „Er soll nach seiner Verletzung 90 Minuten Spielpraxis bekommen“, sagt Mörth. Kapitän Sebastian Mähr und Mittelfeldmotor Sebastian Reiner fallen gegen Backnang verletzt aus. „Wir sind ständig zu Umstellungen gezwungen“, sagt Mörth, der aber angesichts der Kadertiefe nicht beunruhigt ist. „Jeder bekommt seine Einsatzzeiten.“ Nun gelte es, dass „jeder sich aufs Sportliche konzentriert“ und sich nicht von Tabellenständen blenden lasse.

Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Rasenplatz. „Der Platz ist freigegeben und wird noch vorbereitet“, sagt Mörth. „Wir haben eine große Chance, an der Spitzengruppe dranzubleiben und wollen das Spiel gegen Backnang unbedingt gewinnen.“