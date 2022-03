FV-Trainer Hummel kehrt zurück an die Seitenlinie

Die U23 des FV Ravensburg muss in der Fußball-Landesliga am Samstag (15 Uhr) beim SV Heinstetten ran. Die Ravensburger sind beim Tabellenvorletzten klarer Favorit – Trainer Fabian Hummel warnt sein Team trotzdem eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen. Dabei führt er die Kampfstärke der Heinstettener, die Platzverhältnissen und das Publikum als Argumente an.

Hummel wird am Samstag wieder an der Seitenlinie stehen. Mittlerweile ist er nach seiner Coronainfektion wieder freigetestet. Am meisten freut sich darüber vermutlich Daniel Geiselhart: Der Torwart, am Samstag die Nummer zwei hinter Alexander Koppers, haute nämlich am vergangenen Wochenende sein ganzes Datenvolumen auf den Kopf, um seinen Trainer auf dem Laufenden zu halten. Der saß daheim auf dem Sofa und konnte sogar mitcoachen, weil Geiselhart die Partie gegen den TSV Trillfingen per MS Teams live ins Wohnzimmer übertrug. Zumindest bis zur 60. Minute, dann war der Bildschirm schwarz.

Hummel musste nicht viel Einfluss nehmen: Sein Team hatte bis auf eine kurze Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle über Partie und Gegner. Der Ball lief zügig und präzise durch die eigenen Reihen – und die Trillfinger immer hinterher. „Mich hat es gewundert, dass sie so passiv gespielt und nie versucht haben, uns mal anzulaufen“, meinte Hummel angesichts einer sehr defensiven Taktik: „Zum Teil ist ja aus der Vierer- eine Fünfer- oder gar Sechserkette geworden.“

Den Gegner vom kommenden Samstag einzuschätzen, tut sich der Ravensburger Trainer schwer: Die Heinstettener kommen aus einer Phase, in der sie nach einer Vielzahl von positiv getesteten und verletzten Spielern sogar die Partie gegen den FC Albstadt absagen mussten. Wie es um Fitness und Kaderstärke beim SVH bestellt ist, bleibt abzuwarten.

Hummel erwartet ein ähnlich defensiv eingestelltes Team wie vor einer Woche – und doch unterscheiden sich die beiden Partien wesentlich. „Wir werden auf Rasen spielen und der Platz ist wohl in keinem besonders guten Zustand“, meint der Coach. Das kommt dem technisch ambitionierten Spiel des FV II natürlich nicht entgegen. Hummel verweist zudem auf die kämpferische Stärke der Heinstettener.