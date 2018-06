FV-Trainer hofft, dass der Knoten platzt

Es ist wie verhext: Nach dem fulminanten Saisonstart mit einem Tore-Schnitt von 4,6 in den ersten fünf Spielen geht beim FV Ravensburg plötzlich gar nichts mehr: Drei Spiele sind die Ravensburger jetzt ohne Treffer. Trainer Michael Buchter kennt die Situation – schließlich war er selbst mal Stürmer: „Das gibt es immer wieder – und plötzlich platzt dann der Knoten. Das beste Beispiel ist doch Vedad Ibisevic nach seinem Wechsel zur Hertha.“

Der Vergleich liegt nahe – 601 Tage, wie Ibisevic, wird Buchter allerdings nicht warten wollen. Deshalb gab es vor dem Spiel beim SV Kehlen (Samstag, 15.30 Uhr) im Training viele Offensiv-Übungen. Auch wenn der Trainer gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach so sehr auf Angriff aufgestellt hat wie noch nie – einen Vorwurf macht er seiner Mannschaft nicht und erklärt die fehlende Konstanz auch mit der Jugend seines Teams: „Da sind einige Spieler dabei, die vorige Saison noch A-Jugend gespielt haben – jetzt müssen sie in der Landesliga ran.“

Und es gibt ja durchaus Positives: Zweimal 0:0 in Serie – das bedeutet auch, dass der FV II keine Gegentore bekommen hat. Mit Spitzenreiter SV Oberzell haben die Ravensburger die beste Defensive der Liga. Nicht zuletzt dank ihres Torhüters Julian Hinkel, der ein Sonderlob des Trainers einheimste: „Er trainiert hervorragend, war gegen Maierhöfen und auch schon in Biberach ohne Fehler.“

Gegner SV Kehlen hatte keinen guten Start in die Saison: Nach dem Pokal-Aus beim SV Weingarten folgten in der Liga vier Spiele ohne Sieg. Erst beim FC Ostrach platzte der Knoten mit einem 3:1-Auswärtssieg. Ganz kurios: zuhause hat die Mannschaft von Trainer Peter Scheifler noch keinen einzigen Punkt geholt – allerdings haben die Kehlener auch erst zwei Spiele auf eigenem Platz (0:1 gegen Ehingen Süd und 1:2 gegen Oberzell) absolviert. Alle neun Punkte stammen aus den fünf Auswärtsspielen, von denen der SVK wiederum noch keines verloren hat.

Das Start-Programm auf dem Platz direkt am Schussendamm könnte auch einfacher sein: Mit dem FV Ravensburg II kommt am Samstag wieder eine Mannschaft aus den Top Fünf der Liga. Das Selbstvertrauen bei Kapitän David Bernhard und seinen Mannschaftskollegen dürfte allerdings gestiegen sein: Mit 4:1 haben sie am vergangenen Samstag den FV Rot-Weiß Weiler auf dessen Platz besiegt – und das, obwohl der SVK nach der Notbremse von Dennis Horvat mehr als eine Halbzeit lang zu zehnt spielte. (chm)