FV-Trainer Fabian Hummel träumt von einer Stammformation

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag die TSG Balingen II zu Gast. Anpfiff ist bereits um 13 Uhr. Es ist Spannung angesagt, wenn die beiden Nachwuchsteams des Oberligisten FV Ravensburg und des Regionalligisten TSG Balingen aufeinandertreffen. FV-Trainer Fabian Hummel erinnert sich sehr wohl daran, dass zuletzt tendenziell die Balinger häufiger die Nase vorn hatten.

Der Coach ist allerdings optimistisch, dass sein Team am Sonntag diesen Trend kippt und kann dabei auf den erfolgreichen Saisonstart verweisen. „Wir können sehr zufrieden sein mit der Bilanz“, meint Hummel mit Blick auf 16 Punkte aus sieben Spielen und Rang vier. Und das unter suboptimalen Voraussetzungen: „Wir hatten mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen.“ Eine eingespielte Stammformation dauerhaft ins Rennen schicken – davon kann der Coach bisher nur träumen. Hummel dreht das aber in eine Stärke: „Wir sind qualitativ auch in der Breite gut aufgestellt.“

Bestes Beispiel: Den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Samuel Walter konnte Yannic Huber mit starken Leistungen auf der Sechser-Position kompensieren. Die Konkurrenz um diese Schlüsselposition kann einem Trainer nur gefallen: „Momentan hat Yannic natürlich die Nase vorn“ – auch wenn Walter wieder zurück im Kader ist, hat Hummel keine Veranlassung, hier an seiner Startformation etwas zu ändern. Beide sind unterschiedliche Typen – Walter der „Aggressive Leader“ und Huber der technisch in der Offensive Stärkere. „Je nach Gegner werden wir beide Spielertypen brauchen“, weiß der Coach. „Und natürlich kann ich sie auch zusammen bringen.“

Unterm Strich sieht Hummel eine positive Entwicklung seines jungen Teams. „Konstanz und Mentalität“, antwortet er auf die Frage, wo sich die U23 des FV Ravensburg am meisten entwickelt hat – immer allerdings mit einem klaren Bedauern bezüglich der Entwicklung von Nachwuchsspielern: „Wenn Corona nicht wäre, könnten wir noch viel weiter sein.“

In diesem Zusammenhang ist die Partie gegen die TSG Balingen II für die Ravensburger eine interessante Standortbestimmung. Auch dort ist vor der Saison eine halbe Mannschaft aus der Jugend aufgerückt – ähnlich wie beim FV „technisch und taktisch sehr gut ausgebildete Spieler“, sagt Hummel. Ravensburgs Trainer muss wohl weiterhin auf zwei Mann mit Potenzial auf die Stammelf verzichten: Außenverteidiger Nelson Votu plagt sich genauso weiter mit einer Verletzung herum wie Mittelfeldmann Moritz Hartmann.