FV steht vor schwerer Aufgabe

Nur vier Mannschaften in der Fußball-Oberliga haben bislang weniger Gegentreffer kassiert als der SV Oberachern. Am Samstag um 15.30 Uhr steht der FV Ravensburg im Heimspiel vor der Aufgabe, die starke Abwehr der Gäste zu knacken. Helfen kann wieder der Toptorjäger Rahman Soyudogru.

17 Treffer hat Soyudogru erzielt, ehe er im Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit gegen Rouven Wiesner vom Platz flog. Drei Spiele war der FV-Stürmer gesperrt, gegen Oberachern darf er wieder mitmachen. Kein Geheimnis macht FV-Trainer Steffen Wohlfarth daraus, dass Soyudogru direkt wieder in der Startelf spielen wird. Es gibt schließlich keinen anderen Stoßstürmer im Kader des FV. In den vergangenen Spielen stand Harun Toprak, eigentlich ein Spieler für die Außenbahnen, im Sturmzentrum. „Harun hat sich dort aufgerieben, er hat das sehr gut gemacht“, lobt Wohlfarth. „Rahman bringt aber natürlich andere Qualitäten mit.“

Vorne dranbleiben

Gemeint ist damit: Soyudogru kann die Bälle mit dem Rücken zum Tor annehmen, sie vor dem Gegner abschirmen und festmachen, wie es in der Fußballersprache heißt. „Selbstverständlich hat er uns in den vergangenen Spielen gefehlt“, sagt Wohlfarth wenig überraschend.

Doch auch ohne ihn gab es am vergangenen Spieltag einen 2:1-Sieg beim 1. CfR Pforzheim. Das sorgte beim FV nach den turbulenten Vorwochen mit Roten Karten, der Niederlage gegen Reutlingen sowie den Unentschieden gegen Neckarsulm und in Villingen für kollektives Durchatmen. Fünf Punkte liegt Ravensburg hinter dem Tabellendritten FSV 08 Bissingen. An diesen vorderen Plätzen will der FV dranbleiben.

Dazu braucht es am Samstag einen Heimsieg gegen den unbequemen SV Oberachern. Der Tabellenneunte stand anfangs der Saison weit oben in der Tabelle, hatte dann aber eine Schwächephase. „Wir wissen um die Stärke des Gegners“, meint Wohlfarth. Oberachern hat in 28 Spielen erst 33 Gegentreffer kassiert, nur Villingen, Balingen, Bissingen und Neckarsulm sind in dieser Statistik besser. „Wenn sie geschlossen auftreten, dann sind sie stark“, sagt Wohlfarth über den kommenden Gegner. In Gabriel Gallus hat der SVO einen „überdurchschnittlichen Oberligaspieler“ (Wohlfarth). Der 29-Jährige hat bereits für den SC Freiburg, Hessen Kassel und die Kickers Offenbach in der Regionalliga gespielt und in dieser Saison schon zehn Tore erzielt. „Wenn wir aber unsere Leistung abrufen, dann können wir gewinnen“, sagt Wohlfarth.

Hinter den Kulissen versuchen die Ravensburger immer noch, die Fünf-Spiele-Sperre von Torwart Haris Mesic zu verkürzen. Der Württembergische Fußball-Verband hat noch den Gegner Neckarsulm und die Schiedsrichter befragt. „Wir rechnen jeden Tag mit einer Entscheidung“, sagt Wohlfarth. Im FV-Tor steht am Samstag wieder Kevin Kraus, neben Soyudogru kehrt auch Innenverteidiger Philipp Altmann nach seiner Gel-Rot-Sperre wieder in den Kader zurück. „Wir haben die Sperren ordentlich verkraftet und überstanden“, meint der FV-Trainer.