FV startet mit Sieg in die Rückrunde

Mit einem Pflichtsieg ist der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga in die restliche Rückrunde gestartet. Am 19. Spieltag setzte sich der FV beim Tabellenletzen FC Germania Friedrichstal mit 2:0 durch. Die Partie in Stutensee hatte einige Aufreger und Besonderheiten zu bieten.

Vier Wechselmöglichkeiten haben Trainer in der Oberliga. Viermal musste FV-Trainer Steffen Wohlfarth am Samstagnachmittag verletzungsbedingt wechseln. Bereits nach gut einer Viertelstunde musste Sebastian Mähr wegen Problemen an den Adduktoren vom Feld. Für ihn kam Philipp Altmann in die Innenverteidigung. Kurz darauf gingen die Gäste in Führung. Nach einem Doppelpass hatten sich die Ravensburger in den gegnerischen Strafraum gespielt, Max Chrobok vollendete den schönen Angriff mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0.

Schon zuvor hätte der FV in Führung gehen müssen. Nach Daniel Schachtschneiders Zuspiel scheiterte Maschkour Gbadamassi allerdings an Friedrichstals Torhüter Patrick Haumann. Dieser sollte später noch eine entscheidende Rolle in dieser Partie spielen.

Chrobok wird rüde gefoult

Zunächst musste Wohlfarth aber kurz nach der Pause ein zweites Mal notgedrungen wechseln. Für den angeschlagenen Jona Boneberger kam Felix Schäch. Der Partie fehlte nun ein wenig Tempo und Spielwitz, auf beiden Seiten wurden einige lange Bälle geschlagen. „Wir haben uns etwas dem hektischen Spiel angepasst“, meinte Wohlfarth. „Es war nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit.“ Weil auch Gbadamassi angeschlagen war, musste Wohlfarth zum dritten Mal wechseln.

Mit spielentscheidend war dann die 74. Minute. Chrobok setzte einem langen Ball nach und wurde von Torwart Haumann rüde von den Beinen geholt. Friedrichstals Schlussmann sah die Rote Karte, Chrobok musste verletzt vom Feld. Dazu gab es Elfmeter für den FV - Burhan Soyudogru scheiterte aber an Friedrichstals neuem Torwart Sören Hemmelgarn. „Wir mussten immer vorsichtig sein“, sagte Wohlfarth, auch wenn der Tabellenletzte keine klare Torchance zu verzeichnen hatte.

Die Entscheidung fiel vier Minuten vor dem Ende. Über die Außenbahn spielte sich Ravensburg gut nach vorne, der eingewechselte Daniel Hörtkorn legte den Ball in den Rücken der Abwehr, Schachtschneider hatte Platz und erzielte das 2:0. Schachtschneider hatte von Wohlfarth in der Sturmspitze den Vorzug vor Rahman Soyudogru bekommen. „Für ihn ist es schon bitter, dass ich viermal wegen Verletzungen wechseln musste“, sagte Ravensburgs Trainer. Über den erfolgreichen Start ins neue Jahr freute sich Wohlfarth: „Ich bin natürlich froh, dass wir den undankbaren Auftakt gewonnen haben.“ Friedrichstal bleibt auch mit neuem Trainer Tabellenletzter.