FV startet mit Pflichtsieg in die Rückrunde

Der Tabellenletzte TSG 62/09 Weinheim ist für den FV Ravensburg nicht zu einem Stolperstein geworden. In der Fußball-Oberliga gewann Ravensburg am Samstagnachmittag mit 2:0. Damit feierte die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth einen gelungenen Start in die Oberligarückrunde.

Kurzfristig musste Wohlfarth auf seinen Kapitän Sebastian Mähr verzichten, der sich mit einer Grippe abgemeldet hatte. Für ihn begann Moritz Jeggle neben Philipp Altmann in der Innenverteidigung. Im Tor setzen Wohlfarth, Co-Trainer Andreas Raaf und Torwarttrainer Andreas Wagner vorerst auf Kevin Kraus – er hat zunächst den Status als Nummer eins.

Ehe Kraus in Weinheim aber zum ersten Mal eingreifen musste, stand es bereits 1:0 für den FV. Weinheim war in der Vorwärtsbewegung etwas unsortiert, Max Chrobok eroberte den Ball, leitete ihn weiter zu Jona Boneberger, der wiederum Burhan Soyudogru in den Lauf spielte. Soyudogru überwand Weinheims Torhüter Levent Cetin zum 1:0. Kurz darauf kassierte Ravensburg beinahe das 1:1, es gab weitere Chancen für Weinheim. „Dann sind wir aber wieder gut gestanden“, sagte Wohlfarth.

In der ersten Halbzeit tat sich auf dem „nicht optimalen Kunstrasen“ (Wohlfarth) danach nicht mehr viel. Es war ein ausgeglichenes Spiel auf eher mäßigem Niveau. Der FV spielte einige Szenen nicht konsequent genug aus, sodass vor Weinheims Tor nichts Gefährliches mehr entstand.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit zunächst nicht, doch nach etwa 15 Minuten zeigte Ravensburg einen guten Angriff. Bei einem Freistoß auf den langen Pfosten legte Jeggle den Ball per Kopf zurück auf Jona Boneberger, der ihn mit der Brust annahm und volley ins lange Eck zum 2:0 traf. „Das war nicht unverdient“, meinte Wohlfarth, der aber zugeben musste: „Fußballerisch war das kein Highlight.“ Das ärgerte den neuen Ravensburger Cheftrainer letztlich aber nicht allzu sehr. „Wir haben das erste Spiel gewonnen, das auch zu null. Ich bin zufrieden.“ Überbewerten wollte Wohlfarth den Pflichtsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht aber nicht. „Wir wissen, dass noch andere Kaliber auf uns zukommen.“

Am Samstag gegen Bahlingen

Zufrieden waren die Ravensburger allerdings, dass sie überhaupt spielen konnten. Fünf der sieben Samstagspartien wurden abgesagt, neben der FV-Partie wurde nur noch in Oberachern gespielt. Dort gewann der SVO mit 5:0 gegen den 1. CfR Pforzheim. Am Sonntag spielte dann noch der Karlsruher SC II gegen Astoria Walldorf II. Ravensburg hat weiter „nur“ das Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen in der Hinterhand. Am Samstag trifft der FV um 15 Uhr im ersten Heimspiel des Jahres auf den Bahlinger SC, mit dem der FV durch den Sieg in Weinheim den Tabellenplatz getauscht hat.