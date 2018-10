FV schlägt den hoch gehandelten Tabellenführer

Mit einer kämpferisch starken Leistung hat der FV Ravensburg den Oberliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers mit 2:1 (1:0) bezwungen. Den entscheidenden Treffer zum vierten Saisonsieg besorgte Jascha Fiesel wenige Minuten vor Schluss.

„Wie wir gewonnen haben, ist mir egal“, sagte ein gewohnt gefasster FV-Trainer Steffen Wohlfarth nach dem prestigeträchtigen Erfolg gegen den hoch gehandelten Regionalliga-Absteiger. Er freue sich einfach, sich im eigenen Stadion mal wieder über einen Sieg freuen zu dürfen. „Das war eine großartige Mannschaftsleistung“, freute sich FV-Keeper Haris Mesic, der mit seinem Paraden maßgeblich zum Sieg beitrug. Kickers-Trainer Oliver Flitsch sah zwar „gute Spielanteile“ bei seiner Mannschaft, aber auch Nachlässigkeiten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich. „So ist Fußball“, kommentierte er den späten Treffer für Ravensburg, der den Kickers die zweite Niederlage in Folge bescherte und die Spitzenposition in der Fußball-Oberliga kostete.

Die Rahmenbedingungen für das erste Punktspiel überhaupt zwischen den beiden Traditionsmannschaften – bisher waren sie dreimal im Pokal aufeinandergetroffen – waren denkbar ungünstig: Regen, kalte Temperaturen, dazu der Platz rutschig – Feiertagsstimmung gegen die Kickers mit ihrer großen Vergangenheit wollte da nicht wirklich aufkommen. Immerhin wollten sich etwa 600 Zuschauer anschauen, was der FV gegen die favorisierten Stuttgarter zustande bringt.

Die Partie begann – den äußeren Bedingungen angemessen – unterkühlt. Beide Mannschaften waren zunächst bemüht, die Ordnung zu halten. Wenn überhaupt waren es die Ravensburger, die den Ball über die Außenbahnen schnell machten. Eine echte Torchance sprang dabei zunächst nicht heraus. Gefährlich wurde es allein vor dem FV-Tor, als Daniel Niedermann eine Freistoßflanke knapp mit dem Kopf neben das Tor setzte. Auch die nächste Chance hatten die Kickers, doch Lhadji Badiane schoss zu mittig und FV-Keeper Haris Mesic parierte (19.). Kurz darauf setzte Patrick Auracher einen Ball aus kurzer Distanz übers Ravensburger Tor (20.). Zwei Minuten später entschärfte Mesic einen hundertprozentige Chance von Kickers-Stürmer Mijo Tunjic , der völlig allein aufs Tor lief, aber schwach abschloss. Das 0:1 lag in der Luft; der FV schaffte es in dieser Phase nicht, sich zu befreien und das Spiel in die Kickers-Hälfte zu verlagern.

Unglückliches Handspiel führt zum Elfmeter

Erst durch einen Freistoß wurde Ravensburg erstmals richtig gefährlich. Rahman Soyudogrus Schuss lenkte Kickers-Torwart Ramon Castellucci mit Mühe um den Pfosten (25.). Endgültig angestachelt war der FV durch zwei harte Fouls gegen Daniel Hörtkorn und Moritz Strauß, für die Patrick Auracher und Lukas Kling jeweils Gelb sahen. Die Doppelsechs der Kickers war danach deutlich zahmer und ließ den Ravensburgern etwas mehr Luft. Echte Torchancen entstanden aber immer noch nicht. Es brauchte ein unglückliches Handspiel des Stuttgarters Johannes Ludmann im Strafraum und einen Pfiff von Schiedsrichter Marvin Meier, um dem FV eine glasklare Möglichkeit zu eröffnen. Kapitän Soyudogru (41.) verwandelte den Elfmeter sicher unten links in die Ecke.

Nach der Pause drängten die Kickers zwar auf den Ausgleich, verpassten aber nach einem Querpass von Tunjic das 1:1, weil Badiane (53.) am Ball vorbei rutschte. Der FV schaffte es, immer wieder das Spiel zu kontrollieren und den einen oder anderen Entlastungsangriff zu starten. Jona Boneberger (55.) und Felix Schäch (57.) kamen zum Abschluss, scheiterten aber jeweils an Castellucci. Mit dem eingewechselten Sebastian Schaller kam neuer Schwung in das Spiel der Kickers. Zuerst hatte er eine gute Schusschance, kurz darauf wurde er im Strafraum von Philipp Altmann gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tunjic sicher rechts unten (69.). Postwendend hatten die Ravensburger die Chance auf die erneute Führung, nach einem Fiesel-Freistoß köpfte Jona Boneberger aber knapp am Tor vorbei.

Jascha Fiesel trifft mit einem abgefälschten Schuss

Zwei Chancen von Moritz Jeggle leiteten die Ravensburger Schlussoffensive ein, während die Kickers nicht mehr viel zustande brachten. Der lange Innenverteidiger vergab aber aussichtsreich zuerst mit dem Fuß, dann mit dem Kopf. Im Anschluss an einen Eckball kam kurz darauf Jascha Fiesel an der Strafraumkante an den Ball, zog mit links ab, sein Schuss wurde abgefälscht und flog an Kickers-Torwart Castellucci vorbei zum umjubelten 2:1 (85.) für den FV ins Tor. In den letzten Minuten brannte nichts mehr an. Die Ravensburger durften sich nicht nur darüber freuen, den Tabellenführer bezwungen zu haben, sondern selbst seit sechs Spielen unbezwungen zu sein.