FV rechnet mit vollem Haus gegen Freiburg

Ein Geburtstagsgast aus der Bundesliga, dazu laut Vorhersage bestes Sommerwetter und wohl ein volles Stadion. Der FV Ravensburg darf sich am Donnerstag um 17 Uhr auf ein tolles Testspiel anlässlich seines 125. Geburtstags freuen.

Auf dem Weg ins Trainingslager in Österreich macht der SC Freiburg Halt in Ravensburg. Trainer Christian Streich hat alle Profis mit dabei – also auch Nationalspieler Nils Petersen und den aus Wangen stammenden Jannik Haberer. Für den Oberligisten FV Ravensburg ist es zwar „nur“ ein Testspiel. Gegen einen Bundesligisten spielt man aber schließlich nicht alle Tage. Über Motivationsprobleme seiner Spieler muss sich Trainer Steffen Wohlfarth ganz sicher keine Gedanken machen.

Tickets für das Spiel gegen Freiburg gibt es bei Sport Reischmann in der Ravensburger Bachstraße sowie in der Creperie Am Grünen Turm. Am Mittwoch hat auch die Stadionkasse des FV noch einmal vom 17 bis 19 Uhr geöffnet. Stehplatzkarten kosten acht Euro, Sitzplätze zehn Euro. Aufgrund der begrenzten Parkplätze am Stadion im Wiesental wird den Besuchern empfohlen, frühzeitig zu kommen und die Parkplätze bei der Firma Andritz, beim Bowlingcenter sowie an der Oberschwabenhalle zu nutzen. Der FV rechnet mit weit mehr als 1000 Zuschauern. Nach der Partie ist noch eine Podiumsdiskussion mit Christian Streich, SCF-Manager Jochen Saier und FV-Sportchef Peter Mörth.