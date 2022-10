FV Ravensburg will sich von der Niederlage nicht aus der Bahn werfen lassen

Die Fußballer des FV Ravensburg wollen in der Oberliga zeigen, dass die 0:4-Heimniederlage gegen den 1. CfR Pforzheim nur ein kleiner Ausrutscher war. Klar ist für Trainer Tobias Flitsch, dass seine Spieler am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Oberachern wieder eine viel bessere Leistung zeigen müssen.

Nicht die Niederlage an sich, sondern die schwache Leistung der kompletten Mannschaft hat Flitsch am vergangenen Samstag enttäuscht. „Wir waren guter Dinge. Es war aber schon überraschend, vor allem die Art und Weise. Gewisse Aufgaben sind nicht erfüllt worden, sowohl im Team als auch von einzelnen Spielern“, sagte Flitsch in einem Club-Interview in den sozialen Medien. Mit einem Sieg in Oberachern könnte der FV bis auf einen Punkt an den derzeitigen Tabellensiebten heranrücken. „Ich bin überzeugt, dass wir in Oberachern wieder wettbewerbsfähig sein werden“, sagte Flitsch.

Das war seine Mannschaft gegen Pforzheim nicht. „Ich musste viele Gespräche führen, viele Einzelgespräche“, meint der Trainer. Die Niederlage dürfe seine Spieler nicht aus der Bahn werfen. „Wir dürfen nicht an uns zweifeln.“ Nach zwei Siegen hintereinander war das 0:4 jedoch ein klarer Rückschritt. Ob es nur ein Ausrutscher war, wird die Partie in Oberachern zeigen.