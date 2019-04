FV Ravensburg will Erfolgsserie fortsetzen

Derzeit schwimmt der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga auf einer Welle des Erfolges. Seit acht Spielen ist die Mannschaft von Steffen Wohlfarth ungeschlagen, steht aktuell auf Tabellenplatz sieben. Am Samstag (14 Uhr) kommt die Neckarsulmer Sport-Union ins Wiesental. Auch hier fordert der Trainer einen Sieg.

„Die Stimmung in der Truppe ist natürlich gut“, sagt Wohlfarth, betont aber gleichzeitig: „Das war aber auch schon so, als wir eine schwierigere Phase hatten.“ Damals, zu Beginn der Saison, blieb Ravensburg nach zwei Siegen zum Auftakt sieben Ligaspiele in Folge ohne Sieg und beendete die Hinrunde letztlich auf Tabellenplatz elf. Das scheint längst vergessen. Im Jahr 2019 verlor Ravensburg nur eine Partie, spielte drei Mal unentschieden und gewann die übrigen sechs Spiele allesamt. Aktuell stellt der FV mit diesen 21 Punkten die viertbeste Rückrundenmannschaft. Als wesentlichen Grund dafür nennt Wohlfarth gerne die Kadersituation, denn von großen Verletzungssorgen blieb Ravensburg in diesem Jahr bislang verschont. Das war in der Hinrunde anders, als der Trainer quasi wöchentlich verletzungsbedingt die Startelf verändern musste.

Mit höherem Tempo unterwegs

Aber auch abseits des Kaders gibt es Gründe für den Leistungsaufschwung beim Oberligisten. „Wir spielen jetzt alles in einem höheren Tempo“, erklärt Wohlfarth. „Wir wollten das von Anfang an so. Aber das braucht eben seine Zeit, das ist ein langer Weg.“ Tempo gibt es vor allem über die Flügel, wo Felix Schäch und allen voran Max Chrobok derzeit eine besonders starke Phase haben. Dennoch: „Wir ruhen uns nicht darauf aus, auch wenn es gerade gut läuft“, stellt Wohlfarth klar.

Sechs Spiele hat Ravensburg in dieser Oberliga-Saison noch zu absolvieren. Realistisch scheint derzeit für den Tabellensiebten am Ende der Spielzeit eine Position zwischen Rang sechs und neun. Dementsprechend geht Wohlfarth zwar nicht mit einem klar formulierten Ziel in die letzten Spiele: „Es geht nicht um eine bestimmte Punkteausbeute, die ich jetzt vorgebe. Ich will weiterhin eine Entwicklung sehen.“ Wohl aber hat der Trainer eine klare Forderung für den Saisonendspurt: „Ich möchte die letzten sechs Spiele alle gewinnen.“

Beim nächsten Gegner sieht die Lage dagegen ein wenig anders aus. Die Neckarsulmer Sport-Union steht derzeit mit 37 Punkten auf Rang elf, schwebt also je nach Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga noch in direkter Gefahr. „Die werden rennen und kämpfen bis zum Schluss“, ist sich Wohlfarth sicher. Der Trainer weiß um die Gefahr, die ein Spiel gegen eine abstiegsbedrohte Mannschaft birgt, bei der es in der Schlussphase der Saison um alles geht. „Aber wir haben am Samstag gezeigt, dass wir damit umgehen können.“ Da spielte Ravensburg gegen den ebenfalls stark abstiegsbedrohten 1. FC Normannia Gmünd und gewann souverän mit 4:1. Ähnlich soll es am Samstag auch laufen.

Jona Boneberger fällt aus

Einen empfindlichen Ausfall muss der FV verkraften. Jona Boneberger knickte am Dienstag im Training um, wird am Samstag mit ziemlicher Sicherheit nicht zur Verfügung stehen. Ob es am Mittwoch, wenn es zu den Stuttgarter Kickers geht, wieder für einen Einsatz reicht, muss der MRT am Montag zeigen. „Ich gehe davon aus, dass die Verletzung nicht dramatisch ist und Jona schnell zurückkehrt“, beruhigt Wohlfarth.

Abgesehen von den Langzeitverletzten Marcel Fetscher und Jascha Fiesel stehen dem Coach ansonsten alle Spieler zur Verfügung. Am Grundgerüst der Startelf wird sich auch in den letzten Saisonspielen wenig ändern. „Aber“, sagt Wohlfarth, „wir werden sicher dem ein oder anderen etwas Spielzeit geben und auch den ein oder anderen Spieler testen.“