FV Ravensburg verpflichtet Verteidiger Lukas Preuß

Auch die neue Saison in der Fußball-Verbandsliga startet am ersten August-Wochenende. Der TSV Berg trifft am ersten Spieltag (6. August, 15.30 Uhr) zu Hause im Rafi-Stadion auf den SV Fellbach. Der FC Wangen spielt zeitgleich beim Aufsteiger SC Geislingen, dem Ex-Team des neuen FV-Trainers Tobias Flitsch. Am dritten Spieltag kommt es zum ersten der beiden Oberschwaben-Allgäu-Derbys dieser Saison. Der TSV Berg empfängt am Mittwoch, 17. August (18.30 Uhr) den FC Wangen. Das Rückspiel in Wangen ist zum Auftakt nach der Winterpause am Samstag, 4. März 2023.