FV Ravensburg verliert Testspiel gegen Illertissen

Der neue Trainer Tobias Flitsch ist mit seiner Mannschaft seit einer Woche auf dem Trainingsplatz. Das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga hat der FV Ravensburg am Samstagnachmittag knapp verloren. Beim bayerischen Regionalligisten und DFB-Pokalteilnehmer FV Illertissen verloren die Ravensburger mit 0:2.

Der FVI unter Trainer Marco Konrad ist in der Vorbereitung schon weiter als die Oberschwaben. Die Saison in der bayerischen Regionalliga beginnt allerdings auch schon am 15. Juli – 15 Tage später gibt es für Illertissen ein Highlight. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt der FVI den Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

Gegen den Regionalligisten zog sich Ravensburg am Samstag in Bad Wörishofen achtbar aus der Affäre und verlor nur mit 0:2. „Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz“, sagte Flitsch. „Im Großen und Ganzen war der erste Test sehr positiv.“ Am kommenden Wochenende spielt der FV beim Allgäuer Brauhaus Cup mit und trifft dort im ersten Spiel am Samstag auf den FC Kempten.