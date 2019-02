FV Ravensburg verliert klar in Villingen

Der FV Ravensburg hat die erste Niederlage nach der Winterpause kassiert. Der Tabellenelfte der Fußball-Oberliga unterlag am Samstagnachmittag dem Siebten FC Villingen klar mit 0:3 (0:1). „Heute haben wir alles vermissen lassen. Das war eine verdiente Niederlage“, war FV-Trainer Steffen Wohlfarth bedient.

In der Vorwoche war der FV mit einem 2:0 beim FC Germania Friedrichstal in die restliche Runde gestartet. Wie angekündigt, setzte Wohlfarth in Villingen wieder auf Daniel Schachtschneider als einzige Spitze; Rahman Soyudogru saß dafür auf der Bank. In der Innenverteidigung liefen Philipp Altmann und Bartosz Broniszewski auf, da Sebastian Mähr wegen seines Muskelfaserrisses ausfiel.

Bis auf die Anfangsminuten war von Ravensburg in der ersten Hälfte herzlich wenig zu sehen. „Wir haben keinen Zugriff bekommen“, ärgerte sich Wohlfarth. Villingen ging nach etwas mehr als 20 Minuten durch ein Traumtor von Benedikt Haibt, der aus spitzem Winkel traf, in Führung. Da das Spiel des FV auch danach nicht besser wurde, reagierte Wohlfarth noch vor der Halbzeit. Er brachte Rahman Soyudogru für Maschkour Gbadamassi und stellte auf zwei Stürmer um. In der Nachspielzeit musste er eine zweites Mal wechseln, weil sich Samuel Boneberger das Knie verdreht hatte. Für ihn kam Thomas Zimmermann.

Wohlfarths Ansage in der Pause war klar: alles anders machen. „Es hat nicht funktioniert“, lautete das Fazit des FV-Trainers angesichts zweiter weiterer Gegentore. Nach dem 0:3 war die Partie schon früh gelaufen. Von Ravensburg kamen nur wenige brauchbare Aktionen, auch wenn Wohlfarth mit den letzten 20 Minuten einigermaßen zufrieden war. Einzig der späte Platzverweis für Jascha Fiesel fand noch Eingang in die Statistik - ein Tor wollte den Ravensburgern nicht gelingen. Dann war dieser Nachmittag überstanden.

„Schnell abhaken“, lautete Wohlfarths Devise nach dem Schlusspfiff. In der kommenden Woche wolle er mit der Mannschaft besprechen, „dass es so nicht geht“ und daran arbeiten, dass sich solch eine Leistung nicht wiederholt. Gegen Spielberg am kommenden Samstag wolle er „eine Reaktion sehen“, machte der FV-Trainer deutlich.