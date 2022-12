FV Ravensburg verliert auch in Rielasingen

Nach der Partie beim 1. FC Rielasingen-Arlen haben die Fußballer des FV Ravensburg Gewissheit: Sie überwintern in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz. Auch im letzten Spiel des Jahres schaffte der schwer kriselnde FV nicht den erhofften ersten Sieg seit dem 8. Oktober. Seit mittlerweile acht Spielen warten die Ravensburger nun auf einen Sieg. Weiter geht es in der Oberliga erst am 4. März.

Die Ravensburger sind somit in akuter Abstiegsgefahr. Auf dem Kunstrasen in Rielasingen-Worblingen wollte der FV mit einem Erfolg an den Gastgebern vorbeiziehen und wenigstens knapp über der Abstiegszone zu überwintern. Doch den ersten Rückschlag gab es bereits in der sechsten Minute – Albert Malaj brachte Rielasingen-Arlen in Führung. Die dicke Chance zum Ausgleich gab es in der 25. Minute. Und die nutzte Dennis Blaser. Zwar vergab Ravensburgs Stürmer den Foulelfmeter, war jedoch im Nachschuss erfolgreich.

Vom zweiten Rückschlag erholten sich die Oberschwaben am Freitagabend unter Flutlicht nicht mehr. Sekunden vor der Pause hatte Nathan Malonga im FV-Strafraum zu viel Platz und spitzelte den Ball zum 2:1 ins Tor. Somit wird der Jahreswechsel beim FV ungemütlich.