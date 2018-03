FV Ravensburg testet gegen den SSV Ehingen-Süd

Die Fußballer des FV Ravensburg haben am Wochenende trotz des Spielausfalls in der Oberliga nicht frei. Die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth spielt statt in der Liga beim FC 08 Villingen nun zu Hause auf dem Kunstrasen gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd.

Ehingen, Aufsteiger in der Verbandsliga, musste sein Heimspiel gegen den Tabellensiebten TSV Essingen wegen der Witterungsverhältnisse absagen. Kurzerhand wurde daher das Testspiel gegen den Oberligisten Ravensburg vereinbart. Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im FV-Stadion im Ravensburger Wiesental.

Auch in der Landesliga mussten einige Partien abgesagt werden. Betroffen sind unter anderem der TSV Eschach (hätte in Mietingen gespielt) und der SV Weingarten (geplant in Straßberg). Wann die ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest.