FV Ravensburg taumelt dem Saisonende entgegen

Der FV Ravensburg hat sein Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn Sport-Union Neckarsulm mit 0:1 verloren. Die Ravensburger konnten sich vor der Minuskulisse von gerade 150 Zuschauern kaum Torchancen erspielen und mussten den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Immerhin blieb der Abstand zur Abstiegszone gleich, weil auch Freiburg, Linx und Dorfmerkingen nicht gewannen.

Eine Schrecksekunde vor dem Spiel und kaum Kommandos auf dem Platz

Schon vor dem Anpfiff gab es eine Schrecksekunde für die Ravensburger: Jona Boneberger blieb kurz vor Schluss des Warmmachens liegen und humpelte in die Kabine. Er stand dann aber als Kapitän zu Spielbeginn auf dem Feld – Felix Hörger saß zunächst auf der Bank. Eine Folge der bitteren Niederlage vom Mittwochabend, als die Ravensburger zu zehnt in den Schlussminuten eine Führung aus der Hand gaben und beim 1. FC Rielasingen-Arlen mit 2:3 verloren: Philipp Altmann fehlte nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, Nicolai Placzek und Manuel Geiselhart bildeten die Innenverteidigung. Mit dem Fehlen von Altmann war Torwart Kevin Kraus der einzige, der lautstark Kommandos gab – ansonsten war wenig Kommunikation auf dem Platz.

Die Neckarsulmer Taktik war auf Kompaktheit und Umschaltmomente ausgerichtet. Die Ravensburger übernahmen von Beginn an die Initiative, schafften es aber kaum, Druck auf das Tor des Gegners auszuüben. Die erste Chance hatten die Gäste: Niclas Peranitsch war nach einem Steilpass durch, scheiterte aber an Kraus. In der 22. Minute patzten die Ravensburger nach einem eigenen Eckball: Paul Strauß verlor am Strafraum des Gegners den Ball und Thomas Zimmermann bekam als Absicherung keinen Zugriff auf Neckarsulms Simon Doll. Der hielt aus gut 50 Metern drauf, Kraus stand weit vor seinem Tor und konnte nur zuschauen, wie der Ball zum 0:1 ins Netz trudelte. Kurz darauf hatte der agile Peranitsch seine zweite Möglichkeit, schoss aber aus 18 Metern knapp drüber.

Den Torwart bringen die Ravensburger nicht in Bedrängnis

In der 26. Minute kamen die Ravensburger zu ihrer bis dahin besten Chance, als ein Ball von Boneberger zu Daniel Schachtschneider durchrutschte, der Stürmer aber keinen Druck hinter den Abschluss brachte. Insgesamt schaffte es der FV über 90 Minuten hinweg nicht, seinen Torjäger in Szene zu setzen. Es fehlte die Inspiration, die Defensive des Gegners auszuhebeln. Max Chrobok links und Paul Strauß rechts offensiv gelang wenig. Strauß hatte nach einer seiner typischen Robben-Bewegung – von rechts nach innen und Schuss mit links – in der 33. Minute wenigstens einen Abschluss, konnte Lukas Mai im Tor von Neckarsulm aber nicht in Verlegenheit bringen.

FV Trainer Steffen Wohlfahrth wechselte zu Beginn von Halbzeit zwei in der Außenverteidigung – Julian Flock hatte in Durchgang eins einige technische Fehler und wurde durch Samuel Boneberger ersetzt. Der brachte auf der rechten Seite zwar Belebung ins Offensivspiel der Ravensburger, hatte aber kaum Präzision in seinen Flanken.

Auch mit der Brechstange klappt es nicht

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte der FV seine beste Szene: Schachtschneider war halbrechts zur Grundlinie durchgebrochen und legte zurück auf Jona Boneberger – dessen Schuss landete aber zu zentral direkt bei Sport-Union-Torhüter Mai. Nach einer Stunde schnürten die Ravensburger den Gegner dann für einen kurzen Moment in dessen Strafraum ein. Von links und rechts flogen die Flanken hinein – echte Torgefahr entstand allerdings nicht. In der 64. Minute musste Jona Boneberger schließlich doch verletzt vom Platz und wurde durch Felix Hörger ersetzt.

In der Schlussphase versuchte es der FV mit der Brechstange und hohen Bällen – ohne Erfolg. Als in der Nachspielzeit ein Ball von rechts durchrutschte, hatte der in der 70. Minute eingewechselte Dennis Blaser an der linken Ecke des Fünfmeterraums seine einzige Szene, Mai konnte den Schuss aber ohne Mühe aufnehmen. Bleibt die Frage, warum die Ravensburger so wenig Zug entwickeln konnten. „Ich habe da wohl ein anderes Spiel gesehen“, meinte Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth. „Meine Mannschaft hat eine gute Leistung gegen ein Team gezeigt, das mit elf Mann am eigenen Sechszehnmeterraum stand – da ist es einfach schwer, Räume zu finden.“

„Wir sind mit einer Rumpfelf angetreten – am Ende standen zwei A-Jugendliche und mehrere Spieler mit zuvor wenig Einsatzzeit auf dem Platz“, sagte NSU-Trainer Marcel Busch, der sich über den dritten Sieg in Folge freute. „Für uns war das ein großer Schritt.“ Für den FV dagegen war es die nächste Enttäuschung.