FV Ravensburg spielt in Hohenems

Eigentlich hätte der FV Ravensburg am Samstag sein erstes Rückrundenspiel in der Fußball-Oberliga bestreiten sollen. Die Partie gegen den SSV Reutlingen ist jedoch abgesagt worden. Stattdessen hat der FV noch ein letztes Testspiel in Vorarlberg organisiert. Auch die Landesligisten SV Weingarten, TSV Eschach, SV Oberzell, TSV Berg und FV Ravensburg II sind aktiv.

Der VfB Hohenems spielt in der Regionalliga, der dritthöchsten Liga in Österreich. In der 16 Mannschaften umfassenden Regionalliga West steht der VfB zur Winterpause auf Platz sechs. Die Rückrunde beginnt für Hohenems am Samstag, 3. März. Wesentlich früher, nämlich am Samstag, 17. Februar, geht es für den FV Ravensburg wieder um Punkte in der Oberliga. Da die Partie gegen Reutlingen an diesem Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, hatte der FV einen „adäquaten Gegner“ (Sportlicher Leiter Peter Mörth) gesucht.

Bereits am Freitag sind die Landesligisten SV Oberzell, SV Weingarten, TSV Eschach und TSV Berg im Einsatz. Die Berger, Tabellenzweiter der Staffel IV, haben sich im FC Wangen aus der Verbandsliga einen starken Gegner fürs letzte Testspiel ausgesucht. Wangen gewann in der vergangenen Woche den Wintercup in Oberzell. Am 17. Februar tritt der TSV im Nachholspiel beim FC Ostrach an. Offizieller Start in die Landesliga-Rückrunde ist am Wochenende des 24. und 25. März.

Testspiele: SV Oberzell – TSV Meckenbeuren (Fr, 18 Uhr), SV Weingarten – SpVgg F.A.L. (Fr, 19 Uhr), FC Wangen – TSV Berg, TSV Eschach – FC Mengen (Fr, 19.30 Uhr), VfB Hohenems – FV Ravensburg (Sa, 13 Uhr), FV Ravensburg II – FV Bad Saulgau (So, 16.30 Uhr).