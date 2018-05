FV Ravensburg siegt in Hohenems

Erfolgreiche Generalprobe für den FV Ravensburg: Der Fußball-Oberligist gewann am Samstag sein letztes Testspiel vor Beginn der Rückrunde beim österreichischen Regionalligisten VfB Hohenems mit 3:0. Der Landesligist TSV Berg überraschte etwas mit einem 3:2-Sieg beim Verbandsligisten FC Wangen.

VfB Hohenems – FV Ravensburg 0:3 (0:2) – Tore: 0:1 Rahman Soyudogru, 0:2 Philipp Altmann, 0:3 Bartosz Broniszewski – Einen gelungenen letzten Test gab es für den FV in Vorarlberg. Beide Mannschaften zeigten ein gutes Spiel, mit klaren Vorteilen für Ravensburg. Der agile Max Chrobok scheiterte am Pfosten, ehe Rahman Soyudogru mit einem Schuss aus rund 16 Metern das 1:0 erzielte. Nach Vorlage von Daniel Hörtkorn und Kopfballablage von Soyudogru erhöhte Philipp Altmann vor der Pause auf 2:0.

Wohlfarth wechselt durch

In der Halbzeit wechselte Trainer Steffen Wohlfarth mehrfach durch. Das führte auf dem Kunstrasen zu Abstimmungsproblemen. FV-Torwart Kevin Kraus verhinderte mit einer starken Parade den Hohenemser Anschlusstreffer. Dann stabilisierte sich das Ravensburger Spiel wieder, der FV hatte mehrere gute Szenen in der Offensive. Bartosz Broniszewski auf Vorlage von Robert Henning besorgte den 3:0-Endstand. „Das war ein gelungener Test gegen einen starken Gegner“, meinte Ravensburgs Sportlicher Leiter Peter Mörth. „Dazu haben wir die Erkenntnis bekommen, dass die zuletzt verletzten Spieler wie Mähr, Fiesel, Broniszewski und Fetscher wieder voll einsatzfähig sind.“ Am Samstag geht es für den FV beim Aufsteiger TSG Weinheim wieder um Punkte in der Oberliga.

FC Wangen - TSV Berg 2:3 (1:1) – Tore: 1:0 Thomas Maas (2.), 1:1 David Brielmayer (34.), 1:2 Andreas Kalteis (50.), 2:2 Maas (64.), 2:3 Jan Biggel (90.) – Auch für Berg gab es im letzten Testspiel vor Beginn der Landesliga-Rückrunde einen Sieg. Die Berger zeigten sich dabei in guter Verfassung. Am Samstag steht für den TSV, Tabellenzweiter der Landesliga, das Nachholspiel gegen den FC Ostrach auf dem Programm.

TSV Eschach – FC Mengen 1:2

SV Weingarten – SpVgg Frick-Altheim-Lippert 2:0.