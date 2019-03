FV Ravensburg setzt sich in Nöttingen durch

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga seinen guten Lauf fortgesetzt. Beim FC Nöttingen setzten sich die Oberschwaben am Samstagnachmittag mit 2:1 durch und kletterten in der Tabelle auf Rang neun. Allerdings gab es auch einen Schreckmoment, denn Jascha Fiesel verletzte sich am Knie und musste bereits nach gut zehn Minuten vom Feld.

„Er kann nicht richtig auftreten und humpelt“, meinte Trainer Steffen Wohlfarth am Samstagabend. „Wir müssen schauen, was es ist.“ Das war das Einzige, was die Laune des FV trüben konnte. Denn die Partie gegen den FC Nöttingen, der noch auf die Aufstiegsplätze schielt, war gut. Ohne Burhan Soyudogru, Rahman Soyudogru und Daniel Schachtschneider stellte Wohlfarth wie erwartet Max Chrobok in die Sturmspitze. Auf den offensiven Außenbahnen spielten die ebenfalls noch sehr jungen Pascal Maier und Felix Schäch. „Das haben sie richtig gut gemacht“, lobte Wohlfarth seine junge Offensivreihe. „Aber die ganze Mannschaft hat ein Lob verdient.“

Frühe Führung durch Broniszewski

Schon der Start in die Auswärtspartie war gut. Nach einem Freistoß in der vierten Minute bekam Nöttingen den Ball nicht richtig raus. Der FV setzte gut nach, in der Mitte stand Innenverteidiger Bartosz Broniszewski richtig und traf zum 1:0 für Ravensburg. Kurz darauf musste Fiesel bereits ausgewechselt werden, für ihn kam Moritz Strauß.

Nach rund 20 Minuten ließ der FV etwas nach. „Wir haben ein bisschen schlampig gespielt“, sagte Wohlfarth. Nöttingen kam besser rein – Ravensburg hatte bei einem Pfostentreffer von Jimmy Marton Glück. Die Oberschwaben stabilisierten sich aber wieder, ließen jedoch teils aussichtsreiche Konterchancen liegen. So blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung.

Chrobok spielt den Torwart aus

Nach dem Seitenwechsel machte Nöttingen mehr Druck, der Ausgleich in der 66. Minute war daher verdient. Leutrim Neziraj traf zum 1:1. Die zuletzt starken Leistungen beim 2:2 in Reutlingen sowie beim 1:1 gegen Bissingen haben den Ravensburgern aber ganz offenbar Selbstvertrauen und Stabilität gegeben. Das Gegentor schüttelte der FV schnell ab. Bereits zehn Minuten später spielte Max Chrobok Nöttingens Torwart Andreas Dups aus und traf aus spitzem Winkel zum 2:1. „Wir haben auch in der etwas hektischeren Schlussphase eine gute Leistung gezeigt“, lobte Wohlfarth. „Das war ein verdienter Sieg.“

Einer, der den Ravensburgern weiteren Schwung für die kommenden Spiele geben soll. Am Samstag kommt der SV Oberachern in die Ravensburger Cteam-Arena. „Da wollen wir gleich nachlegen und die gute Serie nach der Winterpause ausbauen“, sagte Wohlfarth.