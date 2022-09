FV Ravensburg reist mit neuem Topstürmer und guter Dinge nach Nöttingen

Die U23 des FV Ravensburg spielt am Sonntag (13 Uhr) in der Landesliga gegen den FV Rot-Weiß Weiler. Die Allgäuer haben sich durch fünf Siege in den vergangenen sechs Spielen bis auf Platz zwei vorgearbeitet. Mit nur vier Gegentoren stellt Weiler die beste Abwehr der Liga. Für die junge Ravensburger Mannschaft wird die Partie daher eine große Herausforderung.