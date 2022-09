FV Ravensburg nimmt Tabellenführer die ersten Punkte ab

Für den FV Ravensburg lief am Freitagabend nicht alles nach Plan. Der Fußball-Oberligist stand im Stau und kam erst etwas später zu seinem Auswärtsspiel beim Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach an: Statt um 19 Uhr wurde die Partie deshalb erst um 19.15 Uhr angepfiffen. Auf dem Feld dauerte es laut Liveticker der Gastgeber dann auch etwa 20 Minuten, bis der FV die ersten Offensivaktionen startete. Danach boten die Ravensburger dem Ex-Drittligisten aber die Stirn und erkämpften sich ein torloses Remis. „Wir waren über die komplette Spielzeit sehr geordnet und stabil, Großaspach konnte seine Stärken nicht ausspielen. Das war eine sehr kompakte Mannschaftsleistung“, analysierte FV-Trainer Tobias Flitsch.

Gegenüber dem 0:4 gegen den SSV Reutlingen veränderte Flitsch die Mannschaft auf zwei Positionen. Erwartungsgemäß rückte Kapitän Philipp Altmann wieder in die Innenverteidigung, außerdem startete Samuel Boneberger für Burhan Soyudogru, der genauso wie Tim Lauenroth auf die Bank musste. Der neuverpflichtete Mittelfeldspieler Gabriel Galinec sah zunächst von außen zu.

Gute Chancen und ein ärgerlicher Platzverweis

Zu Beginn beschränkte sich der FV nach Angaben des SG-Livetickers komplett aufs Verteidigen. „Unsere SG gibt den Ton an, hat circa 80 Prozent Ballbesitz gegen tief stehende Ravensburger und versucht immer offensive Akzente zu setzen“, schrieben die Gastgeber nach zehn Minuten. Wenig später war die Nummer 1 des FV, Haris Mesic, das erste Mal gefordert: Einen Schlenzer von Volkan Celiktas lenkte er mit den Fingerspitzen zur Ecke (14.). Danach wurde der FV laut Liveticker „zunehmend aktiver“, prüfte Heimkeeper Maximilian Reule aber nur sehr selten. Die umkämpfte erste Halbzeit endete torlos.

Tore gab es auch im zweiten Durchgang keine zu sehen. Das lag an Reule, der Mitte der zweiten Hälfte gleich zwei gefährliche Chancen der Ravensburger vereitelte. Zunächst wehrte er in der 58. Minute einen Flachschuss des zur Halbzeit eingewechselten Galinec (für Samuel Boneberger) ab. Nur sieben Minuten zeigte er dann laut SG-Liveticker „eine Monsterparade“ im Eins-gegen-eins-Duell gegen Altmann. Ravensburgs Kapitän stand dann zum Schluss der Partie noch zweimal im Mittelpunkt. Er vergab eine gute Kopfballchance zum Sieg und sah in der dritten Minute der Nachspielzeit wegen Ballwegschlagens die Gelb-Rote Karte. Der Platzverweis ärgerte Flitsch maßlos. „Eine Sekunde nach dem Foul von Mo Jeggle schlägt er den Ball weg, das hatte mit Zeitspiel nichts zu tun und der Schiedsrichter gibt ihm die Gelb-Rote Karte. Das war lächerlich, völlig überzogen und stört mich am meisten. Das hat auch niemand auf dem Sportplatz verstanden“, echauffierte sich der FV-Trainer.

Die nächsten Brocken warten schon

Mit dem Punktgewinn beim Dorfklub aus Großaspach zeigte der FV eine starke Reaktion auf das 0:4 gegen Reutlingen. „Wenn man die Chancen zusammennimmt, dann wäre es möglich gewesen, mehr zu holen“, sagte Flitsch, der unter anderem noch weitere aussichtsreiche Gelegenheiten von Daniel Schachtschneider und Jeggle aufzählte. Seine Zufriedenheit schmälerte das am Freitagabend jedoch nicht, da seine Mannschaft vieles gut umsetzte.

Die nächsten Brocken warten schon: In der heimischen cteam-Arena trifft das Flitsch-Team am Dienstag in der dritten WFV-Pokalrunde nun ohne den gesperrten Altmann auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846 (17 Uhr) und am Sonntag geht es zu Hause in der Oberliga gegen das Topteam der Stuttgarter Kickers (15 Uhr) weiter.