FV Ravensburg muss Spiel gegen SSV Reutlingen absagen

Die Fußballer des FV Ravensburg müssen noch eine Woche länger auf den Start der Rückrunde in der Oberliga warten. Die für Samstag vorgesehene Partie gegen den SSV Reutlingen ist abgesagt worden. Das teilte der Sportliche Leiter Peter Mörth am Dienstagvormittag mit. Ursprünglich sollte die Partie gegen Reutlingen, das erste Spiel der Oberligarückrunde, bereits am 2. Dezember ausgetragen werden. Schon damals war der Platz im Stadion des FV Ravensburg allerdings unbespielbar. An diesem Zustand hat sich bis jetzt nichts geändert. „Man müsste den Platz eigentlich walzen“, sagt Mörth. „Aber man kann ihn nicht walzen, sonst geht er ganz kaputt.“ Der Sportliche Leiter hat daher vollstes Verständnis für die Entscheidung der Stadt Ravensburg, den Rasenplatz im Stadion im Wiesental zu sperren. „Wir müssen es ja nicht erzwingen, sonst haben wir für die restliche Rückrunde einen Acker“, meint Mörth. Gegen viele andere Gegner aus der Oberliga hätte der FV auf den Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg ausweichen können. Nicht so gegen den SSV Reutlingen. Denn diese Partie ist vom Württembergischen Fußballverband (WFV) als Sicherheitsspiel ausgewiesen worden. Das bedeutet, dass der FV einen separaten Gästebereich samt eigenem Eingang einrichten muss, dazu muss er mehr Ordner stellen – das alles ist auf dem Kunstrasenplatz nicht möglich. Der WFV macht den beiden Vereinen nun einen Terminvorschlag, Ravensburg und Reutlingen können sich dann aber auch auf einen anderen Termin einigen. „Vielleicht spielen wir im Frühjahr am Mittwochabend“, sagt Mörth. „Es gibt auf jeden Fall bessere Spieltermine als jetzt am Samstag.“

Die Absage der Oberligapartie bedeutet für die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth aber nicht, dass sie am Wochenende frei hat. Der FV versucht, auf die Schnelle noch ein Testspiel zu organisieren. „Wir wollen einen adäquaten Gegner“, sagt Mörth, „schließlich soll das unsere Generalprobe sein.“ Am Samstag, 17. Februar, spielt der FV dann wohl sein erstes Pflichtspiel des Jahres beim Aufsteiger und Tabellenletzten TSG Weinheim.